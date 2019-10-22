Пять неожиданных фактов для покупателей магазинных продуктов

Некоторые стереотипы о пище прочно вошли в быт человека. Однако времена меняются: то, что раньше запрещали, теперь разрешено, и наоборот.

Владельцы магазинов и другие специалисты, причастные к работе с продуктами, поведали некоторые факты, которые для многих окажутся любопытными.

Натуральные продукты в приоритете

Сегодня люди стремятся к употреблению натуральных продуктов. Они внимательно вычитывают их состав на этикетках.

Производители стараются от них не отставать. Так, «Крафт» уже избавился от искусственных красителей из нескольких сортов сыра и макарон, а Nestlé убирает из шоколадных конфет синтетические ароматизаторы и красители. В некоторых сетях питания перестали готовить курицу, которую ранее напичкали антибиотиками.

«Нет» жженому сахару и готовым продуктам

После одобрения жженого сахара его сразу стали использовать в производстве напитков и пищевой промышленности. Он есть и в самых неожиданных продуктах: гамбургерах, некоторых супах и плове.

Это касается полуфабрикатов, упакованных и консервированных продуктов. С ними нужно быть осторожнее, по крайней мере, не есть слишком часто.

Адекватное отношение к составу

Производители активно внедряют на рынок органические продукты. Таким способом есть шанс увеличить продажи, убедив покупателя в том, что все современные продукты плохие. Однако нужно адекватно относиться к составу органических продуктов и внимательно его изучать перед покупкой.

Нормальное восприятие непонятных слов

В последнее время отовсюду можно услышать, что если человек не знаком с ингредиентом, а точнее, не может произнести его названия, продукт с его содержанием лучше не есть. Однако в этом случае придется от многого отказаться.

Так, в продуктах часто содержатся, скажем, пиридоксамин и рибофлавин. Для людей, не знающих значения этих слов, они звучат устрашающе, поэтому продукты с ними многие не спешат приобретать. На самом деле это всего лишь разновидности витамина В. Современному покупателю требуется расширять кругозор и чаще обращаться к Интернету за разъяснением "заморских" наименований в составе продукта.

О вреде синтетических ингредиентов

Многие считают, что продукты с синтетическими ароматами употреблять недопустимо. Однако все больше стран разрабатывают ароматы и вкусы к уже имеющимся продуктам, поэтому природных источников может просто не хватить.

К примеру, производители применяют ваниль, произрастающую в бобах орхидеи. Если бы все жители Индии одновременно захотели ванильный молочный коктейль, не хватило бы на приготовление напитка орхидей всего мира. Поэтому, к счастью, ваниль можно получать и из водорослей, она такая же, как и та, что добывается из орхидей. Такая замена сырья и происходит, при этом оба продуты натуральные.

Получается, что не всегда нужно доверять тому, что говорят окружающие. Важно есть свежие продукты и как можно меньше консервантов, знать их составляющие, и не расстраиваться, если ваниль в коктейле использовалась из водорослей, а не из орхидей.

Фото: 7mednews.ru

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