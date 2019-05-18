Обрезку деревьев для активного роста проводят ранней весной до набухания почек

Обрезка растений — привычная и понятная для многих процедура, так что кажется она простой и легкой. Однако в пылу дачного азарта очень просто с помощью обрезки не только не помочь, но и навредить флоре участка. Что нужно помнить об обрезке всем садоводам?

Виды обрезки по характеру воздействия на растение

Из всех классификаций этой процедуры остановимся на той, которая понятна большинству: по характеру воздействия на растение.

Прореживающая обрезка необходима для того, чтобы сформировать более густую крону, что актуально для плодовых. Производится прореживающая обрезка просто: у основания срезаются однолетние ветки. Такая методика часто называется в справочниках термином "на кольцо".

Укорачивающая обрезка, как понятно из названия, пригодится для предотвращения развития однолетних приростов в более мощные плодовые ветки. Полезен данный вид обрезки будет старым деревьям, а также посадкам, которые в силу климата или почвы растут медленно и слабо. Отметим, что срезаются в данном случае не все ветки, а только их части — обычно хватает трети длины.

Когда проводить обрезку

Процедуру обрезки можно проводить в любое время года, кроме особо суровых зим, однако в зависимости от погодных и температурных условий результаты ее будут отличаться. К примеру, если мы проводим обрезку в период активного движения соков внутри ствола, то развитие и рост обрезаемого растения замедлятся. А вот обрезка в период "спячки", когда соки в растении замирают, поможет как раз ускорить рост после прихода тепла.

Логично, что дачникам чаще всего нужен как раз активный рост, так что и обрезку проводить стоит ранней весной, до набухания почек.

Стоит помнить, что при обрезке крупных веток срезы неплохо будет обработать садовым варом, чтобы защитить их от вредителей.

Часто встречаемые термины по обрезке

В литературе, касающейся обрезки, часто встречаются специфические термины. Мы собрали наиболее распространённые из них, чтобы вам было проще ориентироваться:

корневая шейка — место, в котором ствол переходит в корень;

штамб — часть ствола от начала корневой шейки до первых веток;

ветвь первого порядка (скелетная) — отходящая напрямую от основного ствола ветвь;

обрастающие ветки — самые маленькие ветки дерева, наиболее удаленные от ветвей первого порядка;

вегетативные ветки — ветки, отвечающие за рост растения;

генеративные ветки — ветки, отвечающие за плодоношение растения.

Данные термины являются общеупотребительными, так что при их использовании вас поймут на любом форуме садоводов и в любом хорошем магазине удобрений.

Фото: dachamechty.ru

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