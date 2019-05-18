EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгений Стриж

Обрезку деревьев для активного роста проводят ранней весной до набухания почек

Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка растений — привычная и понятная для многих процедура, так что кажется она простой и легкой. Однако в пылу дачного азарта очень просто с помощью обрезки не только не помочь, но и навредить флоре участка. Что нужно помнить об обрезке всем садоводам?

Обрезку деревьев для активного роста проводят ранней весной до набухания почек

Виды обрезки по характеру воздействия на растение

Из всех классификаций этой процедуры остановимся на той, которая понятна большинству: по характеру воздействия на растение.

Прореживающая обрезка необходима для того, чтобы сформировать более густую крону, что актуально для плодовых. Производится прореживающая обрезка просто: у основания срезаются однолетние ветки. Такая методика часто называется в справочниках термином "на кольцо".

Укорачивающая обрезка, как понятно из названия, пригодится для предотвращения развития однолетних приростов в более мощные плодовые ветки. Полезен данный вид обрезки будет старым деревьям, а также посадкам, которые в силу климата или почвы растут медленно и слабо. Отметим, что срезаются в данном случае не все ветки, а только их части — обычно хватает трети длины.

Когда проводить обрезку

Процедуру обрезки можно проводить в любое время года, кроме особо суровых зим, однако в зависимости от погодных и температурных условий результаты ее будут отличаться. К примеру, если мы проводим обрезку в период активного движения соков внутри ствола, то развитие и рост обрезаемого растения замедлятся. А вот обрезка в период "спячки", когда соки в растении замирают, поможет как раз ускорить рост после прихода тепла.

Логично, что дачникам чаще всего нужен как раз активный рост, так что и обрезку проводить стоит ранней весной, до набухания почек.

Стоит помнить, что при обрезке крупных веток срезы неплохо будет обработать садовым варом, чтобы защитить их от вредителей.

Часто встречаемые термины по обрезке

В литературе, касающейся обрезки, часто встречаются специфические термины. Мы собрали наиболее распространённые из них, чтобы вам было проще ориентироваться:

  • корневая шейка — место, в котором ствол переходит в корень;
  • штамб — часть ствола от начала корневой шейки до первых веток;
  • ветвь первого порядка (скелетная) — отходящая напрямую от основного ствола ветвь;
  • обрастающие ветки — самые маленькие ветки дерева, наиболее удаленные от ветвей первого порядка;
  • вегетативные ветки — ветки, отвечающие за рост растения;
  • генеративные ветки — ветки, отвечающие за плодоношение растения.

Данные термины являются общеупотребительными, так что при их использовании вас поймут на любом форуме садоводов и в любом хорошем магазине удобрений.

Фото: dachamechty.ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

КЛАССИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ОБРЕЗКЕ плодовых деревьев, которые совершают все начинающие садоводы
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Sberbank
Новости
Золотарёва о причинах запрета пробежек: "Проблемы с сердцем, инфаркт, инсульт"
Политолог Мартынов: Польша планирует присоединить приграничные районы Украины
МИД Белоруссии: США и Евросоюз превратили введение санкций в соревнование
Spiegel: Германия поставит Украине семь гаубиц Pzh 2000 и научит ими управлять
Диетолог Поляков: отказ от соков и газировки позволит избежать опасных болезней
Волонтеры поддержат патриотическую акцию "Бессмертный полк" в Москве — Сергунина
Экс-депутат Рады Журавко: киевские власти скрывают реальные потери ВСУ
МИД Китая: Штаты прослушивают лидеров стран НАТО
МИД: РФ не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине
Родные Сапеги в шоке от строгости приговора девушке: "И близко не ожидали"
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Золотарёва о причинах запрета пробежек: "Проблемы с сердцем, инфаркт, инсульт"
Политолог Мартынов: Польша планирует присоединить приграничные районы Украины
МИД Белоруссии: США и Евросоюз превратили введение санкций в соревнование
Генерал США на Украине: альянс должен атаковать русских
Spiegel: Германия поставит Украине семь гаубиц Pzh 2000 и научит ими управлять
Диетолог Поляков: отказ от соков и газировки позволит избежать опасных болезней
Волонтеры поддержат патриотическую акцию "Бессмертный полк" в Москве — Сергунина
Экс-депутат Рады Журавко: киевские власти скрывают реальные потери ВСУ
Финансист о новых санкциях ЕС: не надо паники — рубль укрепляется
МИД Китая: Штаты прослушивают лидеров стран НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников