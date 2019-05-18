Обрезка растений — привычная и понятная для многих процедура, так что кажется она простой и легкой. Однако в пылу дачного азарта очень просто с помощью обрезки не только не помочь, но и навредить флоре участка. Что нужно помнить об обрезке всем садоводам?
Из всех классификаций этой процедуры остановимся на той, которая понятна большинству: по характеру воздействия на растение.
Прореживающая обрезка необходима для того, чтобы сформировать более густую крону, что актуально для плодовых. Производится прореживающая обрезка просто: у основания срезаются однолетние ветки. Такая методика часто называется в справочниках термином "на кольцо".
Укорачивающая обрезка, как понятно из названия, пригодится для предотвращения развития однолетних приростов в более мощные плодовые ветки. Полезен данный вид обрезки будет старым деревьям, а также посадкам, которые в силу климата или почвы растут медленно и слабо. Отметим, что срезаются в данном случае не все ветки, а только их части — обычно хватает трети длины.
Процедуру обрезки можно проводить в любое время года, кроме особо суровых зим, однако в зависимости от погодных и температурных условий результаты ее будут отличаться. К примеру, если мы проводим обрезку в период активного движения соков внутри ствола, то развитие и рост обрезаемого растения замедлятся. А вот обрезка в период "спячки", когда соки в растении замирают, поможет как раз ускорить рост после прихода тепла.
Логично, что дачникам чаще всего нужен как раз активный рост, так что и обрезку проводить стоит ранней весной, до набухания почек.
Стоит помнить, что при обрезке крупных веток срезы неплохо будет обработать садовым варом, чтобы защитить их от вредителей.
В литературе, касающейся обрезки, часто встречаются специфические термины. Мы собрали наиболее распространённые из них, чтобы вам было проще ориентироваться:
Данные термины являются общеупотребительными, так что при их использовании вас поймут на любом форуме садоводов и в любом хорошем магазине удобрений.
Фото: dachamechty.ru
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