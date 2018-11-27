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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Целебная калина отгоняет хвори и злых духов: главное, правильно за ней ухаживать

Садоводство » Плодовые

Калина ценится садоводами в основном как декоративное растение, хотя ее плоды используются для приготовления киселей, варенья, желе и многого другого.

Целебная калина отгоняет хвори и злых духов: главное, правильно за ней ухаживать

Настои из коры и плодов рябины известны как целебные и имеют огромную популярность в народной медицине. Надо отметить, что калина имеет большое значение и в культуре: считалось, что она обладает магическими свойствами и способна отгонять злых духов.

Уход за калиной

Ранней весной, после того как сойдет снег, калину обрабатывают пятипроцентным раствором мочевины, которая служит одновременно в качестве подкормки и защитника растения от вредителей и болезней.

В мае, во время цветения, почву вокруг калины рыхлят и вносят под каждый куст калины комплексное удобрение. В это время калина требует много воды — до двух ведер воды под каждый куст. После этого поверхность почвы необходимо замульчировать торфом или перегноем.

Летом подкормка растения осуществляется таким же образом. Вместо комплексного удобрения лучше использовать суперфосфат, калийную соль и древесную золу. В летний период калину надо часто поливать (каждые пять дней), особенно в засуху, поскольку достаток влаги является основным условием высокой урожайности для калины.

Осенью созревают плоды калины, после сбора которых растение нуждается в очередной подкормке. В осеннее время нельзя вносить азотные удобрения, так как они могут активизировать рост побегов, которые вымерзнут при наступлении холодов.

Замечательная особенность калины заключается в том, что она не нуждается в дополнительной защите в зимний период.

При уходе за калиной очень важно периодически ее обрезать, чтобы предотвратить сильное кущение. Обрезку калины обычно проводят в конце февраля.

Болезни и вредители калины

Калина обладает достаточно высокой устойчивостью к вредителям, однако в зависимости от окружающих условий может дать слабину.

Калиновый листоед — наиболее часто встречающийся вредитель калины. Жуки откладывают яйца на нижней стороне листа, из которых затем вылупляются гусеницы. Скопления личинок можно удалять вручную, стряхивая их с листьев.

Калина также подвержена грибковому заболеванию под названием "мучнистая роса". Особенно эта болезнь распространена в теплых влажных местах и приводит к усыханию листовых пластинок. Для борьбы с мучнистой росой калину обрабатывают коллоидной серой.

Серая гниль — еще одно неприятное заболевание, вызывающее засыхание ягод и листьев. Проявляется болезнь в виде бесформенных бурых пятен. Серая гниль образуется при большом количестве осадков, поэтому в дождливые периоды лучше отказаться от поливов для предотвращения ее развития.

Источники фото: Википедия

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Калина. Свойства калины. Калина на зиму
Куратор: Андрей Туманов
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