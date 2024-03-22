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Александр Приходько
Двигатель прогресса: кто вошел в список IT-элиты России и кто его составлял?

Члены жюри рейтинга ТОП-40 digital-специалистов рассказали о трендах в индустрии

8:26
Экономика

О трендах в индустрии и критериях отбора лучших рассказали члены жюри рейтинга ТОП-40 digital-специалистов.

Члены жюри рейтинга ТОП-40 digital-специалистов рассказали о трендах в индустрии
Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Список из сорока выдающихся российских профессионалов в области digital обнародован по итогам 2023 года. Среди лауреатов ежегодной премии ТОП-40 от URA.RU в этом году как новые имена, так и заслуженные деятели индустрии, такие как:

  • основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук,
  • исполнительный директор "Skyeng group” Рустам Айнетдинов,
  • генеральный директор "ЛитРес” Сергей Анурьев
  • и вице-президент "СберМаркета” по информационным технологиям Дмитрий Бобылев.

Наряду с выдающимися управленцами в рейтинге также значатся

  • программисты,
  • эксперты по искусственному интеллекту,
  • предприниматели, развивающие EdTech в России,
  • специалисты по интернет-маркетингу,
  • а также представители государственных структур, ответственные за развитие цифровых технологий.

Этот рейтинг отражает ключевые тенденции национального диджитал-рынка, такие как

  • стабилизация кадровой политики,
  • всплеск интереса к искусственному интеллекту
  • и непрекращающейся выход российских IT-продуктов на глобальный рынок.

Организаторами ежегодного рейтинга выступили Бизнес-клуб "Сильные Люди" и Ассоциация "Я — Лидер", имеющие большой опыт создания ярких, авторитетных и действительно громких мероприятий. Статус рейтинга как значимого события в IT-сообществе подтверждается его историей и эволюцией. Так, ещё в прошлом году рейтинг был "ТОП-30", но несмотря на то, что с каждым жесткие критерии отбора участников рейтинга не менялись, число кандидатов только росло, потому и число победителей в этом году решили увеличить. Мы пообщались с членами жюри, чтобы узнать о ключевых трендах, которые выявил рейтинг и лучше понять механизм отбора лучших в индустрии.

Как выбирали?

4000 кандидатов — именно таким был лонг-лист, составленный организаторами в январе. После тщательного изучения публичного профиля каждого из этих людей, был составлен куда более скромный, но все еще очень большой список из 400 имен. Сократить его в 10 раз предстояло уже специальной коллегии жюри, в которую вошли несколько десятков выдающихся специалистов разных направлений:

  • разработчики программного обеспечения,
  • специалисты в сфере информационной безопасности,
  • эксперты по искусственному интеллекту,
  • предприниматели в секторе EdTech,
  • управленцы в digital

и т. д.

Среди членов жюри, внёсших серьезный вклад в процесс отбора, были

  • генеральный директор ООО "Безопасность информационных технологий" Андрей Яковишин,
  • руководитель мобильной разработки в компании Brickit Inc Евгений Можаровский,
  • руководитель мобильной разработки в Россельхозбанке Кирилл Адещенко,
  • старший инженер-программист с 7-летним коммерческим опытом Никита Мачехин,
  • а также основатель и генеральный директор международной онлайн-образовательной платформы "Knowledges Jet" Эльвира Гринберг, принесшая свой уникальный международный опыт и знания в сфере цифрового образования.

Процесс отбора кандидатов для включения в список ТОП-40 был невероятно конкурентным и требовал от членов жюри, максимальной сосредоточенности и объективности. На каждое место в рейтинге было 10 претендентов из разных IT-направлений.

Илья Кучумов, руководитель отдела разработки в Яндексе и член жюри рейтинга, вспоминает процесс отбора так:

"Приходилось взвешивать каждое решение, осознавая, что от нас зависит, кто получит заслуженное признание, а кто, к сожалению, останется за бортом этого рейтинга. Особенно сложным было сравнивать проекты с разных концов спектра IT-индустрии, каждый из которых выделялся по-своему. Но благодаря коллективным усилиям и обширному опыту каждого члена жюри, мы смогли сформировать список из 40 лучших, который наиболее полно отражает российскую IT-индустрию”.

Эдуард Шайхулов, специалист по тестированию веб-приложений, работавший над продуктами СБЕРа и видеосервисом Start, подчеркнул, что для членов жюри было важно не только учитывать профессиональные успехи кандидатов, но и оценить их лидерский потенциал:

"Для меня, как специалиста по контролю качества ПО, крайне важным было умение претендентов решать сложные технические задачи и внедрять передовые практики тестирования. Но не менее значимым я считаю и умение быть лидерами, вести за собой команду и вдохновлять коллег на достижение результатов, способствовать их профессиональному развитию. Именно синергия технической экспертизы и лидерских качеств делает кандидата идеальным для включения в наш рейтинг".

Лауреаты этого года были отобраны на основе строго определённых критериев, подчёркивающих их вклад в цифровые инновации. Ключевыми из них были:

  • разработка новаторских технологий и продуктов,
  • значимый вклад в цифровую экономику и IT-индустрию,
  • активное участие в профессиональном сообществе через конференции и семинары,
  • а также публикация научных работ, статей и книг.

Одним из тех, кто выделился в этом жестком и конкурентном процессе отбора, стал Павел Резниченко, разработчик систем автоматизации в ведущих компаниях, таких как "Лукойл", "Роснефть" и "Вичюнай Русь". Также в число лидеров вошли

  • Сергей Вронский, старший разработчик ПО в сфере EnergyTech,
  • Дмитрий Малыгин, ставший в 2023 году директором по разработке программного обеспечения в компании Т1 Диджитал.

Вообще, среди победителей этого года было много профи, кто работал с крупнейшими игроками рынка — российского и не только. Что подчеркивает глобальную цифровизацию по всем направлениям.

Что в тренде?

В нынешнем рейтинге ТОП-40 от URA. ru выделилось несколько ключевых трендов, определяющих текущее состояние и будущее российской IT-индустрии. Среди наиболее значимых направлений —

  • стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ),
  • акцент на автоматизации тестирования
  • и значительное внимание к безопасности информационных технологий и мобильной разработке.

Дмитрий Рыкунов, независимый консультант в области ИИ и бывший сотрудник McKinsey & Company, подчеркивает, что ИИ стал не просто модной тенденцией, а краеугольным камнем для большинства инноваций в отрасли:

"Искусственный интеллект сегодня — это не будущее, а настоящее. Его роль и влияние на разработку новых продуктов и услуг невозможно переоценить. Мы видим, как компании, активно интегрирующие ИИ в свои процессы, достигают значительного прогресса и эффективности".

Этот переход к признанию ИИ как основы современных технологических решений подтверждает и Иван Архипов, ведущий QAA-инженер международной брокерской компании EXANTE и член экспертного совета рейтинга.

"При оценке кандидатов для рейтинга я уделял особое внимание их вкладу в автоматизацию тестирования — ключевого направления для обеспечения качества и надежности ПО, — говорит Архипов. — В качестве члена жюри, я оценивал, как именно эти претенденты внедряют передовые подходы в своей работе и как они способствуют развитию IT-индустрии в целом".

Своими взглядами на тренды, обозначенные рейтингом ТОП-40 с нами поделился выдающийся специалист в сфере информационных технологий и ведущий инженер по обработке и аналитике данных в компании "Шеврон" (Евразийское подразделение ТОО "Тенгизшевройл") Султан Ербулатов. С точки зрения Ербулатова, искусственный интеллект не просто трансформирует отрасль, но и создаёт новые возможности для повышения эффективности и оптимизации процессов в различных сферах бизнеса. Он считает, что ИИ играет ключевую роль в анализе больших данных и принятии обоснованных решений, что особенно важно в условиях управления информационными рисками и кибербезопасности.

В заключение, Ербулатов поделился оптимистичным взглядом на будущее, подчеркнув, что лауреаты рейтинга ТОП-40 являются ярким примером того, как инновации и передовой опыт могут формировать направление развития IT-индустрии в России. Он выразил уверенность в том, что эти профессионалы продолжат цифровую трансформацию страны и ещё покажут себя на международном уровне.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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