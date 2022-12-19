Заместитель премьер-министра Молдавии Андрей Спыну объявил на своем Telegram-канале, что страна больше не зависит от российского газа.
"Впервые в истории нашей страны Правобережье больше не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", — написал молдавский чиновник.
Занимающий пост министра инфраструктуры и регионального развития вице-премьер пояснил, что с прошлого года Молдавия "прилагает усилия для создания резервов и поиска альтернатив, чтобы перестать зависеть только от одного поставщика". По его словам, к настоящему моменту цель достигнута.
Спыну сослался на постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что газовая компания Moldovagaz в декабре купит около 100 миллионов кубометров газа у государственной компании Energocom по средней цене $1108,61 за 1000 кубометров. По словам политика, эта сумма покрывает все расходы — как на закупку газа, так и на его доставку и хранение.
Министр заверил, что тариф для потребителей не изменится, поскольку по поручению властей Национальный орган регулирования энергетики скорректировал тарифы на электроэнергию и тепло в связи с ростом цен на природный газ.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В конце ноября глава Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что закупочная цена российского газа для Молдавии в декабре составила $785 за 1000 кубометров; это на $36 меньше, чем в ноябре. Объем поставок остаётся прежним — 5,7 миллиона кубометров в сутки.
По словам Чебана, с 4 декабря Moldovagaz закупает газ из двух источников:
Правда, он не уточнил, откуда и по какой цене Energocom получает газ.
Заявление молдавского вице-премьера, наверное, сделано для того, чтобы порадовать западных друзей и ещё раз продемонстрировать готовность "назло России отморозить уши". И, вероятно, Кишинёв за это похвалят где-нибудь в Брюсселе или Вашингтоне. Но есть в этой истории один любопытный, как мне кажется, момент:
Как следует из открытых источников, некая компания "Энергоком" поставит в декабре в Молдавию 100 млрд кубов газа по цене в $1108 за тысячу кубов. Придёт этот газ через Болгарию, Грецию и Румынию. Но у них своего нет.
Отсюда вопрос — откуда этот газ появится в трубах "поставщиков"? С вероятностью в 90% — из Турции. Получается, что де-факто в Молдавию "через третьи руки" поступит российский газ. Но уже с наценкой кучки посредников.
С точки зрения экономики для небогатой страны странный выбор. Отчасти самоубийственный. Но рулит в Кишинёве — увы и ах для рядовых молдаван — политика. И потому Спина ждёт оваций.
Но, напомню ещё один момент: в ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что граждане будут вынуждены отдавать до 65% доходов за отопление в домах.
В общем, как говорится, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
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