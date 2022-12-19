Молдавия заявила об "освобождении от российского газа"

Заместитель премьер-министра Молдавии Андрей Спыну объявил на своем Telegram-канале, что страна больше не зависит от российского газа.

"Впервые в истории нашей страны Правобережье больше не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом", — написал молдавский чиновник.

Занимающий пост министра инфраструктуры и регионального развития вице-премьер пояснил, что с прошлого года Молдавия "прилагает усилия для создания резервов и поиска альтернатив, чтобы перестать зависеть только от одного поставщика". По его словам, к настоящему моменту цель достигнута.

Спыну сослался на постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что газовая компания Moldovagaz в декабре купит около 100 миллионов кубометров газа у государственной компании Energocom по средней цене $1108,61 за 1000 кубометров. По словам политика, эта сумма покрывает все расходы — как на закупку газа, так и на его доставку и хранение.

Министр заверил, что тариф для потребителей не изменится, поскольку по поручению властей Национальный орган регулирования энергетики скорректировал тарифы на электроэнергию и тепло в связи с ростом цен на природный газ.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В конце ноября глава Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что закупочная цена российского газа для Молдавии в декабре составила $785 за 1000 кубометров; это на $36 меньше, чем в ноябре. Объем поставок остаётся прежним — 5,7 миллиона кубометров в сутки.

По словам Чебана, с 4 декабря Moldovagaz закупает газ из двух источников:

5,7 млн кубометров в сутки у Газпрома в рамках действующего контракта;

3,5 млн кубометров в сутки у Energocom для потребителей на правом берегу Днестра.

Правда, он не уточнил, откуда и по какой цене Energocom получает газ.

Поздравлять с независимостью от России или не надо?

Заявление молдавского вице-премьера, наверное, сделано для того, чтобы порадовать западных друзей и ещё раз продемонстрировать готовность "назло России отморозить уши". И, вероятно, Кишинёв за это похвалят где-нибудь в Брюсселе или Вашингтоне. Но есть в этой истории один любопытный, как мне кажется, момент:

газ в Молдавию теперь поставляет не "Газпром", но вот вообще не факт, что газ этот не российский.

Как следует из открытых источников, некая компания "Энергоком" поставит в декабре в Молдавию 100 млрд кубов газа по цене в $1108 за тысячу кубов. Придёт этот газ через Болгарию, Грецию и Румынию. Но у них своего нет.

Отсюда вопрос — откуда этот газ появится в трубах "поставщиков"? С вероятностью в 90% — из Турции. Получается, что де-факто в Молдавию "через третьи руки" поступит российский газ. Но уже с наценкой кучки посредников.

С точки зрения экономики для небогатой страны странный выбор. Отчасти самоубийственный. Но рулит в Кишинёве — увы и ах для рядовых молдаван — политика. И потому Спина ждёт оваций.

Но, напомню ещё один момент: в ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что граждане будут вынуждены отдавать до 65% доходов за отопление в домах.

В общем, как говорится, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".