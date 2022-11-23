Молдавский лидер Майя Санду сказала, что граждане лишились света из-за России. Известно, что её армия нанесла ракетные удары по инфраструктуре Украины.
"РФ оставила Молдавию в темноте и холоде", — подчеркнула президент.
Вместе с этим она отметила, что чиновники пытаются восстановить электроснабжение. Также Санду заявила, что жителям республики не стоит доверять Москве.
"Наш путь должен оставаться к свободному миру", — заключила руководитель Молдавии.
Ранее данные от отключении света в Кишинёве и других городах подтвердил вице-премьер страны Андрей Спыну.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.