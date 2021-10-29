Проект "20 идей": как привлечь инвестиции в Россию

Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику по-прежнему является одной из актуальных задач. И в этом нет ничего зазорного, для всех государств мира привлечение инвестиций является одним из главных двигателей развития экономики. Россия здесь не исключение. А вот тому, как это сделать, посвящен проект "20 идей по развитию России", автором которого является предприниматель Дмитрий Давыдов.

Не то чтобы совсем плохо, но и не блестяще: как обстоят дела с иностранными инвестициями

Согласно исследованию компании EY, которое было представлено на Петербургском экономическом форуме в июне этого года, наша страна заняла 11 место среди наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы. Результат не самый выдающийся, но и не самый плохой.

Вот что является проблемой на самом деле, так это сокращение инвестпроектов на территории нашей страны.

"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в России сократилось на 26 процентов", — сказано в исследовании.

Да, это сравнимо с показателями других европейских государств, в которых ПИИ упал в среднем на 21 процент. Конечно, сказалась и пандемия коронавируса, от этого никуда не деться. Но всё же это не тот случай, когда следует ссылаться на то, что и у других дела идут не очень.

Можно ещё напомнить о данных российского Центробанка. В прошлом году прямые иностранные инвестиции снизились в четыре раза, до 9,2 млрд долларов. Для сравнения, в 2013 году объём иностранных инвестиций в российскую экономику составил 70 млрд долларов. То есть снижение почти в восемь раз. И едва ли в нынешнем году ситуация серьёзно измениться в лучшую сторону.

Что предлагает проект "20 идей по развитию России"

Автор проекта "20 идей по развитию России" предприниматель Дмитрий Давыдов считает, что для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику нужна комплексная программа. И не просто считает, а предлагает варианты того, как эта программа могла бы выглядеть.

Сразу следует оговориться — сам Дмитрий Давыдов отмечает, что предлагаемые им инициативы не имеют шансов на реализацию без поддержки государства. В первую очередь, на законодательном уровне. Автор "20 идей" подчёркивает, что не стремится к публичности и финансовой выгоде. Но призывает органы власти обратить внимание на то, что он предлагает.

А теперь о том, что же предлагает Дмитрий Давыдов.

Он считает, что необходимо создать комфортную налоговую среду.

По его мнению, для этого надо предусмотреть минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, которые вкладывают средства в производство в России. Причем на срок от 30 до 50 лет.

Предприниматель считает, что таким образом можно привлечь компании для развития производств, которых в России сейчас просто нет. И ориентироваться они будут на экспорт. Как например, праворульные автомобили. Хотя, разумеется, речь идёт и о развитии производств, ориентированных как на российский рынок, так и на экспорт в другие страны.

Ещё одна идея — выравнивание уровня регионов.

Подразумевается, что предприятия с льготным режимом налогообложения нельзя открывать в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе до 500 километров от этих городов. Тем самым, считает Дмитрий Давыдов, будут созданы условия для повышения уровня жизни и привлекательности для проживания и других регионов.

Важную роль для потенциальных инвесторов играет информация о стране, куда они собираются вложить деньги. Дмитрий Давыдов предлагает создать портал, информация на котором должна быть переведена на самые популярные языки мира.

И на этом портале представить исчерпывающую информацию о различных аспектах, связанных с ведением предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

И еще одна идея: портал для инвесторов

Например, первый раздел портала должен сообщать обо всех изменениях в законодательстве в пользу инвесторов.

"Данный раздел будет содержать новости обо всех изменениях в законодательстве и регулировании, которые упрощают предпринимательскую деятельность, а также обо всех преференциях и льготах для предпринимателей", — говорится на сайте проекта "20 идей по развитию России".

Второй раздел мог бы содержать информацию об интересных для инвесторов проектах.

Информацию предлагается давать как по отраслям, так и по регионам, где могли бы и хотели бы работать инвесторы.

Третий раздел — информация социального характера, которая касается инвесторов.

Например, борьба с преступностью и коррупцией.

В четвёртом разделе рассказывалось бы о российских компаниях, которые ищут инвесторов для развития бизнеса.

А в пятом разделе можно было бы рассказывать об успешных примерах инвестиций в Россию.

Кроме того, на портале можно было бы организовать круглосуточную службу поддержки, к которой могли бы обратиться потенциальные инвесторы в случае, если их заинтересуют какие-то нюансы.

Это только небольшая часть инициатив, которые предлагает Дмитрий Давыдов. И касаются эти инициативы не только того, как привлечь иностранные инвестиции. Речь идёт обо всех сферах социально-экономической жизни России. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте проекта "20 идей по развитию России".