Проект "20 идей": как привлечь инвестиции в Россию

Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику по-прежнему является одной из актуальных задач. И в этом нет ничего зазорного, для всех государств мира привлечение инвестиций является одним из главных двигателей развития экономики. Россия здесь не исключение. А вот тому, как это сделать, посвящен проект "20 идей по развитию России", автором которого является предприниматель Дмитрий Давыдов.
Согласно исследованию компании EY, которое было представлено на Петербургском экономическом форуме в июне этого года, наша страна заняла 11 место среди наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы. Результат не самый выдающийся, но и не самый плохой.
Вот что является проблемой на самом деле, так это сокращение инвестпроектов на территории нашей страны.
"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в России сократилось на 26 процентов", — сказано в исследовании.
Да, это сравнимо с показателями других европейских государств, в которых ПИИ упал в среднем на 21 процент. Конечно, сказалась и пандемия коронавируса, от этого никуда не деться. Но всё же это не тот случай, когда следует ссылаться на то, что и у других дела идут не очень.
Можно ещё напомнить о данных российского Центробанка. В прошлом году прямые иностранные инвестиции снизились в четыре раза, до 9,2 млрд долларов. Для сравнения, в 2013 году объём иностранных инвестиций в российскую экономику составил 70 млрд долларов. То есть снижение почти в восемь раз. И едва ли в нынешнем году ситуация серьёзно измениться в лучшую сторону.
Автор проекта "20 идей по развитию России" предприниматель Дмитрий Давыдов считает, что для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику нужна комплексная программа. И не просто считает, а предлагает варианты того, как эта программа могла бы выглядеть.
Сразу следует оговориться — сам Дмитрий Давыдов отмечает, что предлагаемые им инициативы не имеют шансов на реализацию без поддержки государства. В первую очередь, на законодательном уровне. Автор "20 идей" подчёркивает, что не стремится к публичности и финансовой выгоде. Но призывает органы власти обратить внимание на то, что он предлагает.
А теперь о том, что же предлагает Дмитрий Давыдов.
По его мнению, для этого надо предусмотреть минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, которые вкладывают средства в производство в России. Причем на срок от 30 до 50 лет.
Предприниматель считает, что таким образом можно привлечь компании для развития производств, которых в России сейчас просто нет. И ориентироваться они будут на экспорт. Как например, праворульные автомобили. Хотя, разумеется, речь идёт и о развитии производств, ориентированных как на российский рынок, так и на экспорт в другие страны.
Подразумевается, что предприятия с льготным режимом налогообложения нельзя открывать в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе до 500 километров от этих городов. Тем самым, считает Дмитрий Давыдов, будут созданы условия для повышения уровня жизни и привлекательности для проживания и других регионов.
Важную роль для потенциальных инвесторов играет информация о стране, куда они собираются вложить деньги. Дмитрий Давыдов предлагает создать портал, информация на котором должна быть переведена на самые популярные языки мира.
И на этом портале представить исчерпывающую информацию о различных аспектах, связанных с ведением предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
"Данный раздел будет содержать новости обо всех изменениях в законодательстве и регулировании, которые упрощают предпринимательскую деятельность, а также обо всех преференциях и льготах для предпринимателей", — говорится на сайте проекта "20 идей по развитию России".
Информацию предлагается давать как по отраслям, так и по регионам, где могли бы и хотели бы работать инвесторы.
Например, борьба с преступностью и коррупцией.
Кроме того, на портале можно было бы организовать круглосуточную службу поддержки, к которой могли бы обратиться потенциальные инвесторы в случае, если их заинтересуют какие-то нюансы.
Это только небольшая часть инициатив, которые предлагает Дмитрий Давыдов. И касаются эти инициативы не только того, как привлечь иностранные инвестиции. Речь идёт обо всех сферах социально-экономической жизни России. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте проекта "20 идей по развитию России".
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