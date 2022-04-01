Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается"

Международный Славянский форум искусств "Золотой Витязь" уникален тем, что объединяет представителей самых разных направлений в искусстве: кино, театра, музыки, литературы и живописи. "Золотой витязь" демонстрирует огромной аудитории значимый вклад в мировую культуру.

Недавно в Москве состоялась пресс-конференция, на которой президент форума Николай Бурляев рассказал, как проходит подготовка к форуму, девиз которого "За нравственные идеалы. За возвышение души человека".

— Николай Петрович, с какими трудностями столкнулись в этом году?

— В этом году мы должны провести фестиваль в очень тяжёлых условиях в Севастополе, мы проводим там мероприятие уже восьмой год подряд. Мы открываемся 22 мая и то, что будет происходить в Севастополе, будем транслировать на весь мир.

В данный момент понимаем, что сейчас у руководства Севастополя нет возможности помогать так, как надо: нам отказали в бюджетном финансировании, сослались на то, что в прошлые годы без денег Москвы могли провести, а сейчас нет. Но я надеюсь, что "Золотой Витязь" у жителей Черноморья будет, планируем торжественное открытие, которое пройдёт в театре имени Луначарского, транслировать и на местном телевидении, и на ВГТРК. Нам обещали показать больше информации о фестивале.

Но, к сожалению, в этом году также пришлось урезать сроки проведения: обычно фестиваль проходил десять дней, теперь будет семь дней. Мы не сможем взять всех участников, поэтому сократили до пятидесяти человек, каждый год мы приглашали намного больше гостей. Но всё равно фестиваль состоится, и он посвящён девяностолетию со дня рождения величайшего режиссёра планеты Андрея Тарковского.

— Мероприятия, посвящённые памяти великого режиссёра, пройдут только в Севастополе?

— Будут праздники и в Иваново, и в Юрьевце, где провёл своё детство Андрей Арсеньевич, и Завражье, где он родился. Сейчас эти музеи нуждаются в укреплении и во всяческой поддержке, а к ним, честно говоря, отношение неуважительное, куда-то их задвинули на задворки… Во всём мире считается, что режиссёр Андрей Тарковский — это режиссёр номер один, и мне кажется странным, что такое невнимательное отношение к нему на родине.

Также в рамках кинофорума пройдут программы во Владимире, Суздале, Гороховце, Гусь-Хрустальном. Принципиальное согласие принять участие в них дал один из лучших дирижёров мира — Валерий Гергиев.

А на форуме изобразительных искусств, который пройдёт с 3 по 8 июля, художник Сергей Андрияка будет представлять свою выставку и проведёт мастер-класс и пленэр. У нас очень большая и интересная программа, она полностью отображена на сайте.

— В связи с неоднозначной обстановкой в мире, много ли стран прислали в этом году на конкурс свои фильмы?

— Прислано достаточно, программа получилась разнообразная, покажем около двухсот фильмов. У нас заявлены Белоруссия, Россия, Болгария, ДНР, ЛНР, Великобритания, Индия, Кыргызстан, Китай, Мексика, Сербия, Узбекистан и другие. Также будет много уникальных ретроспективных показов.

Мы уже начали наш музыкальный форум в Санкт-Петербурге, он посвящён 150-летию великого композитора Александра Скрябина и продлится с 15 января по 26 ноября 2022 года.

Наши программы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове на Дону, Ярославле, Астрахани, Самаре, Владивостоке, Воронеже, Минске и Перми. Я очень рад, что мы всё время прирастаем талантливыми людьми, неоднократно приходится слышать, что "Золотой Витязь" — это элитарный фестиваль, о нас так говорят даже наши оппоненты.

Я удивлялся этому: вроде бы к славянам привыкли относиться как к чему-то маргинальному, а тут такое высокое определение — аристократический фестиваль. Почему они так поменяли мнение? А всё потому, что если в Канны приезжает, допустим, один Никита Михалков или Александр Сокуров, или Эмир Кустурица, или Тео Ангелопулос, или Анджей Вайда - это уже счастье, а у нас на "Золотом Витязе" они присутствуют все разом.

— Какие мероприятия в рамках фестиваля ожидаются в столице?

— Я не очень люблю Москву в плане проведения форума, потому что мы здесь обычно тонем в огромном количестве столичных мероприятий, но программа сейчас готовится обширная. В этом году Международный театральный форум отмечает юбилей — 20 лет! Он как всегда пройдёт в октябре и ноябре, сейчас идёт отбор до 1 августа, собираем интересную театральную программу, и если нам удастся получить финансирование, то, конечно, хотелось бы представить и гостевую программу.

За эти годы мы провели столько форумов по кино, театру, литературе и живописи, что с уверенностью можно сказать, что "Золотой Витязь" стал надеждой многих славян на то, что всё-таки наша культура наконец будет показана мощно, красиво и достойно.

— О том, что происходит с нашей культурой, вы говорили уже не один год. Грядут ли какие-то изменения в лучшую сторону?

— Да, говорил об этом много лет, но нужно было дозреть и понять, глядя на всё это культурное безобразие, что что-то пора менять. Несомненно, изменения произойдут. Должна быть идеология, контроль, нужно очищать телевидение и российскую эстраду от пошлости.

Цензуру обязательно нужно вводить, потому что чиновники дают государственные деньги на антиисторические произведения и не несут за это никакой ответственности, но теперь приходит время, когда придётся наделить их этой ответственностью. А ответственность будет исходить из идеологии российского государства, ни в одной стране мира такого нет, ни один президент до этого не додумался, разве что в Белоруссии.

Слово "идеология" переводится как наука об идее, об идеале. И разве государство не вправе иметь науку об идеале, чтобы гармонизировать общество и передавать грядущим поколениям достойную Россию?

Настало время говорить в полный голос, а не иносказательно, об этом уже говорят и на центральных каналах — время перемен пришло. Тридцать лет перестроечного унижения нашей культуры, три десятилетия, как руководство государства выпустило культуру из сферы влияния. Приказом Бориса Ельцина от 1993 года было уничтожено право государства вмешиваться в работу художников и творцов, им дали отмашку "делайте, что хотите".

И вот уже тридцать лет мои коллеги делают что хотят. Что хотят, то и творят при попустительстве государства и Министерства культуры Российской Федерации, которое абсолютно сегодня безответственно. А ответственности нет, потому что её отнял тогдашний руководитель государства, а затем министры культуры, которые один за другим чередовались на моих глазах. Этим людям я бы не доверил руководство отечественной культурой, потому что этой сферой должны руководить те, кто понимает её сердцем. Тому, кто сам является истинным творцом и понимает, что это такое.

Все эти годы мы писали письма президенту и подвигали руководство страны к принятию государственной и культурной политики.

Тридцать лет "Золотой Витязь" говорил об этом и направлял документы. В этих документах всё прописано и там есть то, чего так боятся наши либералы — идея государства российского, какая должна быть культура. Долгие годы ничего не менялось. Но почему-то именно сейчас я испытываю чувство оптимизма, всегда открыто об этом говорил, а сейчас понимаю, что время безответственности заканчивается и нас ждут большие изменения.

— В своих выступлениях вы часто говорите о том, что Министерство культуры нужно реорганизовать?

— И до сих пор об этом говорю, потому что оно действительно превратилось в "контору по распилу средств" людьми, далёкими от культуры. Помню, у меня была беседа с министром культуры Михаилом Швыдким, я ему задал вопрос: "Почему вы всё это поддерживаете?" Он отвечал: "Должны цвести все цветы". Но я спросил: "Зачем помогать сорнякам? Зачем давать сотни миллионов рублей на выставку так называемого современного искусства, где куры гадят на голову Льву Толстому? Зачем финансировать выставку, где людей заставляют топтать евангельские тексты, проецируемые на пол?"

Вот так, кураторы задумали на полу растоптать тексты из Святого писания… Ответа не было. Я предлагал этому министру, который впоследствии стал руководителем канала "Культура", насытить канал на три года нашими фильмами. Сейчас уже можем обеспечить на десять лет вперёд: через "Золотой Витязь" прошло более девяти тысяч хороших фильмов.

— Ваше предложение по поводу художественного и документального контента для телевизионных каналов сегодня как нельзя кстати. Как вы смотрите на то, что западные прокатчики запретили нам прокатывать свою продукцию?

— Слава тебе, господи, что сейчас от нас отвалится весь этот мусор! Они нам такой подарок делают!

Не мы закрыли перед ними занавес, а они от нас закрылись "железным" занавесом. Мы теперь заживём по-новому, именно сейчас нужно поднимать отечественный кинематограф. Я не люблю, когда творцы много говорят о политике, но уделю внимание этому вопросу — мы сейчас боремся не только за Донецк и Луганск, мы боремся за наших братьев и за русский мир, который восстал против нацизма. Они приняли первый удар и держали его восемь лет. Мы боремся не только за Украину, где у нас очень много друзей, талантливейших людей, допустивших это… Почему? Это надо разбираться — по трусости они заигрывали с этим режимом или отрабатывали свои деньги? Хотя звания у них были вручены давно — Народный артист СССР и России. Почему они предали всё это? Почему они молчали?

Приходит новое время, и мы боремся не только за Россию, хотя ей сейчас реально угрожают, мы боремся за весь славянский мир.

Противостоим тем ценностям, которые нам навязывали все эти годы, с помощью мощнейшего оружия — кинематографа. Будучи членом экспертного совета при Министерстве культуры, я часто говорил, что мы катимся вниз с российским кинопрокатом, ставшим отделением американского кинопроката. Я всё время поднимал этот вопрос. Западный кинематограф давно предал и продал все христианские ценности, популяризируя однополые браки, трансгендеров. Они хотели, чтобы и у нас было то же самое. Вы помните, как на нас наседали, чтобы в Москве прошел гей-парад.

Никогда не будет этого в России!

Сейчас из разных стран мира приходят сигналы, как они благодарны России за то, что мы сказали слово "нет" лукавому дьяволу, толерантности, двойным стандартам, лжи. Вот за что мы боремся.

По поводу замены голливудских фильмов я предложил демонстрировать лучшие фильмы прошлых лет, потому что молодое поколение совершенно оторвано от той кинокультуры. В кинотеатрах можно показать, например, "Иваново детство", которое не знает сегодняшняя молодёжь, и таких фильмов сотни, нам есть чем заменить. Наши дети будут расти на хороших фильмах, я ещё много лет тому назад говорил, что советский кинематограф со временем превратится в источник живой воды, к которому будут припадать и пить.

— Мне кажется, что просто так школьники на советские фильмы в кинотеатры не пойдут.

— Конечно, надо, чтобы наше Министерство просвещения предложило педагогам приводить детей в кинотеатры на лучшие фильмы. А мы будем предлагать эту идею коллегам из Министерства просвещения в Госдуме.

— А как вы относитесь к тому, что в России закрылись некоторые издания, в том числе "Эхо Москвы", и заблокировались социальные сети? Например, в "Фейсбуке"* у вас была своя аудитория, которая вас читала.

— Я спокойно отношусь к этому, надеюсь, что скоро появятся новые интернет-каналы, которые будут нести людям правдивую информацию, и есть профессионалы, готовые развивать это направление. Кстати, отключение позволит нашим IT-компаниям создать качественные собственные продукты в традиционном понимании. По поводу закрытия "Эха Москвы" — давайте я вам задам вопрос. Как вы оцените то, что если бы во время Великой Отечественной войны здесь в Москве работала радиостанция "Абвера" на деньги нашего государства? Это разве правильно?

— Можно узнать ваше мнение по поводу некоторых деятелей культуры, которые в знак протеста и несогласия с действиями президента демонстративно покинули Россию? Как считаете, народ должен простить, если они захотят вернуться?

— Вы знаете, потерять лицо очень просто, а восстановить будет очень трудно. Но Христос велел нам прощать. Всё время надо прощать и давать шанс, потому что мы находимся в процессе развития. Надеюсь, что эта ситуация чему-то их научит. А вот потом общество должно задать им вопрос: "Чему и кому они служат?"

Я считаю, что журналистам стоит поинтересоваться у них, когда они вернутся: "Стыдно ли им сейчас быть русскими?"

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