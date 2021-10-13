Николай Бурляев: в области культуры и искусства нужна цензура

Почему теперь стыдно получить "Оскар", зачем в сфере культуры нужна цензура и кого не должно быть в общественном совете Комитета по культуре в Госдуме, рассказал Pravda.Ru актёр, режиссёр, народный артист России, президент кинофорума "Золотой витязь", депутат Госдумы Николай Бурляев.

Падение культуры и искусства

— Николай Петрович, поздравляю вас с избранием в Госдуму. У вас есть программа, как спасать нашу культуру, искусство. Что вы хотите сделать в первую очередь?

— Хочется послужить Господу и Отечеству на уровне законодательном. Поскольку наше чиновничество и власть имущие заврались, ведут страну неправильным курсом. Я уже не говорю о культуре. В области кино у нас идёт движение вниз. У каждого художника всегда есть выбор, по какой дороге идти.

Многие мои коллеги приняли условия пошлого рынка, вседозволенности, превратили за 30 лет кинематограф в "эффектную пустоту", как говорил Иван Александрович Ильин.

В погоне за этой жёлтой болванкой под названием "Оскар", который и получать-то теперь стыдно, люди пытаются делать какие-то "блокбастеры", подражают Америке, забыв о том, что в прошлом веке при сложных условиях художники делали искусство:

Тарковский,

Бондарчук,

Шукшин и другие.

Положение катастрофическое, а отчёты идут в правительство очень радужные. С этим я не согласен.

— Вы считаете, нужна общественная цензура в области публичной деятельности или пусть показывают, что хотят?

— Очень боятся наши либералы и чиновники слова "цензура", хотя оно переводится с греческого как "строгое суждение", "взыскательная критика". Разве государство, заботящееся о грядущих поколениях, не имеет права на строгое суждение и взыскательную критику?

Я против цензуры политической, от которой все мы натерпелись в прошлом веке (Тарковский, Высоцкий, да и я, грешный). Я посчитал, из 70 фильмов, в которых я участвовал, 20 пролежали на полке 250 лет. Но я, так же как и Пушкин, за общественный контроль. Вот что он говорил: "Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, имеет цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Нельзя позволять проповедовать на площадях, что кому в голову взбредёт, и государство вправе остановить раздачу рукописи". Ведь почему-то главным цензором был Фёдор Иванович Тютчев, гениальный поэт и удивительный дипломат. Он почитал свое служение очень важным.

Часто оппоненты задают вопрос: а кто же будет контролировать? Найдутся, если хорошо поискать, а не брать каждой твари по паре, чтобы якобы не обидеть никого.

Например, в прошлой Госдуме в Комитете по культуре был общественный совет, куда вошли люди сомнительного творческого уровня: Шнуров, Макаревич, который однозначно показал своё отношение к нашей стране.

Зачем они? 30 лет мы слышим эту непристойность по всем каналам телевидения, для которых как будто нет указа президента от 2014 года "Об основах государственной культурной политики", где написано, что наша культура должна опираться на наши традиционные духовно-нравственные ценности, что деятели культуры и наша страна должны аккумулировать всё самое лучшее, что создано нами и до нас, чтобы передавать грядущим поколениям. А вот какое поколение мы воспитываем (уже воспитали) этой антикультурой — большой вопрос.

— Девиз "Золотого витязя" — "За нравственные христианские идеалы, за возвышение души человека". На этом пути много врагов, в руках которых Интернет, телевидение. Возможна здесь победа или это вечная борьба с переменным успехом?

— Как говорил Достоевский, Бог и дьявол борются, и поле битвы — сердце человека. Это вечная борьба, поэтому не надо ждать, что она когда-нибудь будет легче. Но я в 2014 году стал оптимистом. Потому что с 2000 года я говорил, что в стране нет государственной культурной политики. И в 2014 году на Патриаршем совете по культуре патриарх Кирилл услышал меня и сказал, что обратится к президенту с предложением подумать о стратегии государственной культурной политики. Президент услышал — машина заработала, он дал команду вырабатывать стратегию.

Стратегию культурной политики я лично выработал в 1992 году, когда создал кинофорум "Золотой витязь" под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".

Это и есть зерно, из которого нужно проращивать чиновникам, государству отношение к искусству, культуре. Если искусство соответствует этому девизу — поддерживать государственными деньгами.

Любимые роли и книги

— Вы член Союза писателей. В 2011 году у вас вышел трёхтомник. Там киноповесть, по которой вы снимали фильм "Лермонтов", повесть "Близнецы", поэтические произведения, детская пьеса. А последний том — это летопись "Золотого витязя". Сейчас у вас находится время, чтобы что-нибудь написать?

— Я всё время пишу. В этом году у меня вышли ещё две книги. Это моя поэма "Иван Вольнов". Я не рвался её публиковать, всё складывал в стол, и это моя ошибка. На 30 лет я положил в стол ещё одну книгу, которая в этом году уже вышла. Это пьеса в стихах "Бемби". Сейчас она идёт в трёх театрах, готовится к музыкальной постановке. В пандемию я написал шесть повестей, сценарий закончил. Сейчас готово к изданию ещё два тома.

— Раньше среди самых дорогих своих актёрских работ вы назвали "Иваново детство", "Андрей Рублёв", "Военно-полевой роман", "Игрок", "Лермонтов". Сейчас к этому списку вы что-нибудь добавите?

— Я бы добавил "Мастер и Маргарита", роль Иешуа Га-Ноцри. Её я бы поставил бы на первое место, поскольку всё оцениваю в процентах. Вот настолько я играл от того, что нужно было:

"Иваново детство" — 25%,

"Игрок" — 50%,

"Военно-полевой роман" — 70%,

"Мастер и Маргарита" — 90%.

— Что бы вы хотели сказать нашим зрителям доброе, позитивное?

— Я бы напомнил, что о России говорят люди на Западе. Они так говорят:

"Спасение России есть спасение мира, а без России есть гибель".

Сербский воевода в 1914 году бросил такой клич: "Нам нет спасения — мы победим!". У нас нет выхода. Нас припёрли к стенке. Мы идём неправильным путём.

Не хочет народ жить в капиталистической системе, где 500 человек имеют всё, а у сотни миллионов отнимают пенсии. По статистике, только 60% нашего мужского населения доживает до 60 лет. Многие даже не успеют воспользоваться благами пенсии. Нужно исправлять путь России.

— Николай Петрович, вы в своё время сказали: "Не надо жить шёпотом". Давайте все мы будем жить от души, по-настоящему, и не будем ничего бояться. И всё наверняка у нас получится.