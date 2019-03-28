Конец эпохи: прощание с "Теорией большого взрыва"

В США завершились съемки финального сезона сериала "Теория большого взрыва". Об этом стало известно благодаря постам в социальных сетях, где особенно отличилась исполнительница одной из главных ролей Кейли Куоко, выложившая целую подборку видео с флэшмоба, устроенного актерами и членами съемочной группы в честь окончания сериала.

Флэшмоб прошел сразу после окончания съемок последней серии, в нем приняли участие все исполнители главных ролей, кроме Джонни Галеки, который не смог сделать этого из-за недавней травмы лодыжки. Суть его заключалась в совместном исполнении танца под песню группы Backstreet Boys "Larger Than Life".

Выбор именно этой композиции со стороны создателей и актеров можно понять — сериал Чака Лорри снимался на протяжении 12-ти лет, стал визитной карточкой канала CBS, на котором вышел в сентябре 2007 года, и превратил тех, кто имел к нему отношение, в настоящих друзей. При этом финал шоу выйдет только в мае текущего года и будет длиться не 20 минут, как обычно, а около часа, чтобы зрители смогли всласть насладиться последними мгновениями с любимыми героями.

Сериал "Теория большого взрыва" был снят в жанре ситкома. Его созданию предшествовало немало проблем — пришлось полностью переснять неудачный пилотный эпизод, изменить часть актерского состава, добавить характерных черт героям, но именно благодаря этому сериал про группу гиков и их симпатичную соседку стал настоящей бомбой.

Если в начале "Теория" позиционировалась, как комедия с упором на поклонников фантастики и культовых сериалов, то постепенно в сюжет стали добавляться и более серьезные темы. Так, после смерти одной из актрис, которая играла мать Говарда и прославилась тем, что никогда не появлялась в кадре, было решено, что в память о ней должна умереть и ее героиня. Герои теряли близких, находили новых друзей, меняли работу, росли морально, начинали отношения.

За это время все герои шоу полюбились зрителям, но безусловным любимчиком стал Шелдон Купер в исполнении Джима Парсонса, хотя изначально ставка делалась скорее на дуэт из Джонни Галеки и Кейли Куоко. Именно популярность Шелдона позволила сериалу удержаться на плаву в недегкое время и сделала актеров оттуда одними и наиболее высокооплачиваемых представителей этой профессии как в США, так и в мире. При этом изначально при последнем продлении контракта речь шла только о повышении зарплаты Парсонсу и троим актерам мужчинам, но тот настоял на том, что у всех постоянных актеров в шоу должны быть равные условия оплаты — и добился этого.

Популярность доктора Купера была так высока, что 2 года назад Лорри запустил еще один сериал — "Детство Шелдона", где рассказывается о юности главного героя в Техасе, его учебе в старших классах в возрасте 9 лет, его отношениях с семьей и сверстниками. Если изначально часть аудитории сомневалась в идее запуска данного шоу, то теперь стало ясно, что оно имеет все шансы остаться на плаву еще много лет после окончания "Теории большого взрыва".

Фото: Brave in Ukraine

Еще по теме:

Теория Большого взрыва - тонкий английский юмор?

Самые популярные телесериалы Латинской Америки

Самые длинные телесериалы