Toyota Sequoia 2023 года: несколько шагов вперёд, несколько — назад

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Toyota Sequoia 2023 года представляет собой первый полный редизайн полноразмерного внедорожника Toyota со времен президентства Джорджа Буша-младшего. Поэтому не стоит удивляться, что он значительно улучшен в области эффективности двигателя (оснащен гибридным V6 с двойным турбонаддувом), качества интерьера и технологий. Дизайн, безусловно, тоже стал более современным, а Sequoia TRD Pro 2023 года — еще более способным горным козлом.

Toyota Sequoia 2023: в ключевых аспектах авто отброшен назад

Проблема в том, что Sequoia фактически отброшена назад в ключевых аспектах. Снаружи она стала немного меньше, что усугубляет проблемы внутренней компоновки, вызванные гибридной батареей и переходом на старую добрую цельную заднюю ось по сравнению с независимой задней осью предшественников.

Результат — тесное сиденье третьего ряда в сегменте, где должны с комфортом помещаться полноразмерные взрослые, и уменьшенное, крайне ограниченное грузовое пространство. Цельная задняя ось также не способствует управляемости Sequoia, а в паре с огромными 23-дюймовыми колесами Capstone приводит к зубодробительной езде, которая откровенно шокирует для автомобиля стоимостью около 80 000 долларов.

Ценообразование — это еще один вопрос. Несмотря на то что Sequoia меньше, менее функциональна и в целом менее конкурентоспособна, чем Ford Expedition, Jeep Wagoneer и братья и сестры Tahoe и Yukon от GM, она стоит дороже. Возможно, можно утверждать, что гибридная силовая установка должна стоить дороже, но ее преимущество в эффективности ничтожно мало, и мы точно не получали 20 миль в час во время наших испытаний. Короче говоря, новая Sequoia не стоит 15-летнего ожидания.

Каковы интерьер Sequoia и автомобильные технологии?

Sequoia имеет общий дизайн кабины с полноразмерным грузовиком Tundra. Он не страдает от этого факта с точки зрения эстетики, но это, возможно, объясняет, почему внутри вы найдете несколько больше жесткого пластика, чем в Chevy Tahoe или Jeep Wagoneer.

Верхние уровни отделки все же украшают салон, включая необычные сиденья TRD Pro с красным камуфляжным принтом или роскошное сочетание отделки из дерева с открытыми порами, черных сидений и белого кожзаменителя.

В стандартную комплектацию большинства комплектаций входит огромный 14-дюймовый сенсорный экран (в базовой комплектации SR5 — 8-дюймовый). Операционная система — самая новая из предлагаемых Toyota, с яркой, минималистичной графикой и естественным распознаванием речи.

Она отзывчива и работает быстро. Иконки быстрого доступа на стороне, ближайшей к водителю, легко доступны, но, к сожалению, они исчезают, когда вы используете Apple CarPlay или Android Auto, что означает, что вам нужно нажать-клик-клик, чтобы выйти из интерфейсов Apple/Android, а не использовать простую кнопку Home, как это было раньше в Toyota. Есть и другие раздражающие моменты, особенно в работе радио, которые могут сделать новую систему менее удобной для пользователя, чем та, которую вы найдете в Tahoe/Yukon, Expedition, Wagoneer и их люксовых вариантах.

Насколько велика Sequoia?

Будучи полноразмерным внедорожником, Sequoia явно огромна снаружи по сравнению с кроссовером типа Highlander или даже внедорожником типа 4Runner. Однако снаружи он меньше своих американских полноразмерных внедорожников-конкурентов, а проблемы с компоновкой в задней части делают его еще меньше внутри. Попросту говоря, сиденья третьего ряда и грузовой отсек Sequoia не выдерживают конкуренции.

В то время как взрослые и подростки могут с комфортом разместиться на третьем ряду Tahoe/Yukon, Expedition или Wagoneer, Sequoia лучше всего подходит для людей небольшого роста, да и то только для коротких поездок.

Это больше похоже на то, что вы найдете в трехрядном кроссовере, хотя и с большей высотой посадки. Оно уникально сдвигается вперед и назад, но это сделано скорее для увеличения грузового пространства.

Несмотря на эту особенность, грузовое пространство крайне ограничено. Самая большая проблема заключается в том, что третий ряд не складывается в пол, как у конкурентов, и не убирается. В результате вы получаете фактически помост для ваших вещей, который нужно значительно поднять и наклонить, чтобы достать.

При использовании третьего ряда пространство уменьшается до такой степени, что многие большие кроссоверы с тремя рядами сидений не могут сравниться с ними. И правда, вы можете сдвинуть третий ряд вперед, чтобы освободить дополнительное пространство, но вы просто еще больше уменьшаете третий ряд, и результат все равно не соответствует тому, что вы можете разместить в американских конкурентах. Toyota хотя бы придумала умный многоуровневый пол и систему перегородок, но это в основном кажется обходным решением для фундаментального недостатка.

Каковы характеристики топливной экономичности и производительности Sequoia?

Каждый Sequoia оснащается гибридной силовой установкой, получившей название i-Force Max. Она состоит из 3,5-литрового твин-турбо V6 и одного электромотора, расположенного между двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это принципиально иная конструкция, чем традиционные гибриды Toyota, ориентированные на эффективность.

Действительно, хотя Sequoia и достигает показателей экономии топлива выше среднего по EPA, большее значение имеют его эксплуатационные характеристики: 437 лошадиных сил и 583 фунт-фут крутящего момента. В частности, крутящий момент превосходит бензиновые конкуренты GM, Ford и Jeep. Его тяговое усилие 9 520 фунтов также превосходит их.

Экономия топлива также превосходит их: 21 mpg по городу, 24 mpg по шоссе и 22 mpg в сочетании со стандартным задним приводом или 19/22/20 mpg с опциональным полным приводом. В реальных условиях, однако, мы и близко не подошли к этому показателю, показав в среднем около 16 миль в час при движении по шоссе и в пригороде.

Какова Sequoia в управлении?

Хотя Sequoia и является гибридом, во время вождения об этом трудно догадаться, так что не стоит ожидать от нее 6 000-фунтового Prius. Твин-турбо V6 такой же мощный, как и любой V8, если не мощнее.

Нажмите на педаль газа, и электромотор и турбодвигатель координируют свои действия, обеспечивая плавный, не требующий усилий крутящий момент, который сохраняется во всем диапазоне оборотов. Надавите сильнее, и вы получите глубокий, горловой рык. Он еще громче в модели TRD Pro, которая оснащена выхлопной трубой. Традиционный 10-ступенчатый автомат также означает отсутствие гула, как это бывает с трансмиссией e-CVT в других гибридах Toyota.

На этом положительные стороны заканчиваются. Управляемость не дотягивает даже до низкой планки, установленной полноразмерными внедорожниками, поскольку она довольно похожа на баржу с легким, нечетким и медленным рулевым управлением.

Мягкая подвеска и цельная задняя ось не являются формулой для уверенности шасси и уверенности водителя. Качество езды в большинстве комплектаций нормальное, но мы настоятельно рекомендуем вам избегать топовой комплектации Capstone с ее зубодробительной ездой.

Из-за этого совершенно нормальное, гладкое дорожное покрытие кажется грунтовой дорогой, поскольку оно постоянно дрожит и вибрирует. Решение добавить гигантские 22-дюймовые колеса к комбинации шасси грузовика с кузовом на раме и цельной задней осью было не самым удачным. То, что это происходит во внедорожнике стоимостью почти 80 000 долларов, который якобы может конкурировать с Escalade или Navigator начального уровня, вызывает смех.

Какова цена на Sequoia 2023 года?

Цены на Toyota Sequoia 2023 года начинаются от $59 895, включая сбор за доставку до места назначения в размере $1 595. Задний привод является стандартным для всех Sequoia, а полный привод — опция стоимостью $3 000.

В отличие от довольно скудных комплектаций SR5 4Runner и Tacoma, базовая Sequoia SR5 оснащена очень хорошо: светодиодные фары и противотуманные фары, люк, трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, раздельные 60/40 сиденья второго ряда (капитанские кресла предлагаются только в комплектациях Platinum, TRD Pro и Capstone), обтянутый кожей руль, панорамная парковочная камера, 12. 3-дюймовая цифровая приборная панель, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Все остальные комплектации получают 14-дюймовую систему с практически тем же интерфейсом.

Комплектация Limited — это, вероятно, то место, с которого большинство покупателей начнут свой поиск Sequoia, поскольку в ней есть обивка из искусственной кожи SofTex, вентилируемые передние сиденья, функции памяти водителя, подогрев рулевого колеса и задние солнцезащитные козырьки.

Затем предлагается два уровня отделки класса люкс: Platinum или еще более роскошный Capstone, хотя мы бы настоятельно избегали последнего из-за его 22-дюймовых колес и, как следствие, ужасного качества езды.

TRD Pro — это суровый выбор, который добавляет внедорожную подвеску с койловерами Fox Internal Bypass и задними амортизаторами с выносным резервуаром, передний стабилизатор поперечной устойчивости, вездеходные шины, улучшенный клиренс и уникальные дизайнерские изыски.

Пакет TRD Off-Road доступен на других уровнях отделки и добавляет амортизаторы и пружины Bilstein для улучшения проходимости. Пакет TRD Sport имеет противоположное направление: подвеска настроена для лучшей управляемости на дороге.

SR5: $59 895

Limited: $66 295

Platinum: $72 495

TRD Pro: $77 595

Capstone: $76 895