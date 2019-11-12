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Автор Сергей Бухранский

Пять преимуществ "левой" незамерзайки перед легальной

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Скоро наступят холода, и снова начнутся споры какую незамерзайку лить. А ведь все очевидно, и сейчас я представлю вам доказательства, что не стоит платить больше.

Проверка до покупки

Как правило, лучшим доказательством качества "левой" незамерзайки служит продажа ее на обочине дороги. Если в сильный мороз такая жидкость не потеряла текучести находясь в дешевой таре с тонкими стенками, то понятно, что и в бачке автомобиля она не замерзнет. Но надо помнить, что производитель обещает текучесть при низких температурах с натяжкой. Поэтому лучше брать незамерзайку с запасом. Например, если обещают, что она не замерзает при -30С°, то скорее всего это будет -20С°.

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Качество мойки

Подавляющее большинство "левых" незамерзаек очищают стекло качественней легальных. После такой незамерзайки не остаётся пятен или разводов. Обычно такую незамерзайку делают с добавлением метилового спирта, а он справляется со своей задачей лучше, чем легальная незамерзайка на основе изопропилового спирта.

Доступность

За легальной незамерзайкой придется идти в магазин или супермаркет. Там с вас сдерут деньги не только за саму жидкость, но и за то, что она стоит на прилавке. "Левую" незамерзайку можно просто купить на обочине, где мужик в грязной одежде сам зальет ее вам в бачок. Но при этом вы не получите чека и соответственно никаких гарантий. Но стоимость такой жидкости явно перекрывает все эти недостатки.

Запах

О запахе легальной незамерзайки слагают легенды. Она бывает невероятно вонючей. А слабая вязкость заставляет автовладельца лить ее все больше и больше. Отсюда запах может быть нестерпимым. А вот "левая" незамерзайка лишена неприятного запаха. Кстати именно это и послужило причиной ее запрета. Некоторые личности стали ее пить и нещадно травиться.

Цена

Обычно "левая" незамерзайка в два или три раза дешевле легальной. Все дело в стоимости активного вещества и кустарного производства. Для изготовления "левой" незамерзайки достаточно простой ванны, а прибыль очень существенна. Даже запреты и штрафы не останавливают таких производителей.

Фото превью: autonews.ru

Темы автохимия незамерзайка зимняя эксплуатация
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