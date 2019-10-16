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Автор Игорь Буккер

Кто не дает забыть "Дело Дрейфуса"

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Современный образованный человек знает, что нацисты уничтожали евреев. Но за холокостом как-то позабылось, что 15 октября 1894 года был арестован артиллерийский капитан французской армии еврейского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу Германии. В конце XIX века антисемитизм был свойственен многим европейцам. На бытовом уровне это выражалось в погромах, умные дядьки писали талмуды книг, но это судебное разбирательство оказалось уникальным.

Имя Альфреда Дрефюса (Alfred Dreyfus), которого в России все знают как Альфреда Дрейфуса, вот уже 125 лет остается на слуху. Но что мы знаем об этом человеке?

Некоторые члены семьи Альфреда уехали из Эльзаса, который в 1871 году после Франко-прусской войны стал частью Германской империи. Кто-то перебрался в Париж, кто-то остался в родном городе. С детства Альфред, его братья и сестры говорили по-немецки и на эльзасском диалекте немецкого языка. Ничем не примечательный сын богатого текстильного фабриканта из Эльзаса после окончания высшей школы для подготовки инженеров École polytechnique, а затем высшего военного училища École supérieure de guerre в 1892 году оказывается единственным евреем среди чинов Генерального штаба.

Осенью 1894 года контрразведчики из Второго управления Генштаба Сухопутных войск Франции (Deuxième Bureau de l'État-major général) — предположительно через засланную в немецкое посольство шпионку — заполучили от руки написанное письмо, в котором неизвестный французский офицер сообщал военному атташе в Париже, полковнику Максимилиану фон Шварцкоппену (Maximilian von Schwartzkoppen) об отправке ему секретных документов. Открытым текстом в нем упоминалась 120-мм гаубица.

Поскольку сведения касались артиллерии, подозрение быстро пало на капитана Дрейфуса, который годом раньше ездил на похороны отца в Эльзас, где мог быть завербован германской разведкой.

15 октября Дрейфуса вызвали в служебный кабинет начальника штаба, где попросили написать под диктовку несколько слов и выражений. Сличив почерки, капитана арестовали. Основным доказательством вины капитана послужил графологический отчет известного французского антрополога и криминолога Альфонса Бертильона (Alphonse Bertillon), который пошел на поводу у судей, несмотря на три разных заключения экспертов и на то, что у него явно не хватало опыта в области сравнительного почерковедения. Длившееся две недели следствие пришло к выводу, что Дрейфус предатель, и уже 3 ноября он предстал перед военным трибуналом в городе Рен (Rennes).

22 декабря 1894 год судьи единогласно признали Дрейфуса виновным в шпионаже и государственной измене, приговорив эльзасского еврея к лишению чинов и званий и пожизненной ссылке во Французскую Гвиану. Дрейфус отказался признать себя предателем в обмен на более легкое тюремное заключение.

5 января 1895 года во дворе парижского военного училища École Militaire Дрейфус был подвергнут унизительной процедуре разжалования. 31 января 1895 года по решению Палаты депутатов (Chambre des députés) Альфред Дрейфус отправился в ссылку в тюрьму для особо опасных преступников на Чёртовом острове (Ile du Diable), лежащем в 13 км от побережья Французской Гвианы. Условия содержания суровы: Дрейфус должен был быть изолирован от прочих заключенных, по этой причине не разрешили последовать за ним в ссылку его жене Люси.

12 июля 1906 года гражданский верховный апелляционный суд отменил приговор в отношении Дрейфуса и полностью его реабилитировал. Дрейфус был произведен в майоры, а также принят в рыцари ордена Почётного легиона (Ordre national de la Légion d'honneur).

Дело Дрейфуса (Affaire Dreyfus) раскололо французское общество и наряду с панамской аферой и Фашодским кризисом (Crise de Fachoda) стало третьим политическим скандалом во времена Третьей республики (Troisième République). Если про два других дела прочно забыли, то частное дело ложно обвиненного человека и поныне на слуху. Некоторые люди не дают о себе забыть, а если забудут — всем напомнят.

Темы эльзас франция дело дрейфуса контрразведка почерковедение альфред дрейфус альфонс бертильон третья республика германская империя
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Кто не дает забыть "Дело Дрейфуса"
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