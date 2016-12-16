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Источник Правда.Ру

Штраф за обман ГИБДД увеличат до 300 000 рублей

Общество

Фальсификация доказательств по делам административных правонарушений будет теперь наказываться значительно строже.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

За изготовления подложных доказательств по делам о нарушениях ПДД, о проведении несанкционированных митингов или незаконной торговле штрафы будут увеличены с полтора тысяч до 300 тысяч рублей. Альтернативной мерой станет арест на четыре месяца.

При этом наказание будет одинаковым как для граждан, так и для должностных лиц.

Такие нормы содержаться в законопроекте, принятом во втором чтении Государственной думой. После доработки в тексте документа появилась важная деталь - строго отвечать за подлог будут не только граждане, но и должностные лица.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года группой депутатов-единороссов. Однако к документу поступили замечания Верховного суда и кабмина, и он был отправлен на доработку.

Авторы законопроекта предлагают дополнить ч. 1 ст. 303 УК положениями об ответственности за фальсификацию доказательств по административным делам и делам об административных правонарушениях. Санкции по этой статье будут предусматривать штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев.

Согласно статье 303 УК РФ, ответственность за фальсификацию тоже предусмотрена, но только по гражданским и уголовным делам. При этом не учитывались  административные дела и дела об административных правонарушениях.

Частично она обозначена в ст. 17.9 КоАП - за заведомо ложные показания свидетеля, пояснения специалиста, заключения эксперта или заведомо неправильный перевод предусмотрен штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

В отзыве правительства говорилось, что к числу субъектов преступления необходимо отнести не только участвующее в деле лицо и его представителя, но и должностное лицо, уполномоченное рассматривать такие дела и составлять по ним протоколы. В новой редакции законопроекта эта норма добавлена.

Перечень сфер, затрагиваемых законопроектом, очень велик. К административным делам и правонарушениям относятся и нарушение правил дорожного движения, и незаконная торговля, и проступки в сфере антимонопольного, налогового, таможенного и многих других сфер законодательства.

Однако эксперты критически восприняли приравнивание деяний физического и должностного лиц. Последние, считают специалисты, должны наказываться значительно строже: ведь в Уголовном кодексе ответственность усиливается, если преступление совершает должностное лицо.

Кроме того, в некоторых случаях наказание для граждан просто неадекватно правонарушению. Например, по таким нарушениям ПДД, как невключение автовладельцем ближнего света, штраф составляет всего 500 рублей, но если он скажет суду неправду - а его показания тоже являются доказательством наряду с письменными и вещественными, - штраф может вырасти до 100 тыс. рублей. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, столичные власти и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Число действующих камер в столице теперь составляет 1424. Новые комплексы фиксации нарушений ПДД введены в эксплуатацию еще в конце прошлой недели. Как сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, приборы установлены "в очагах аварийности". Отмечается, что они значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья".

Напомним, что недавно ЦОДД предложил ввести некоторые меры по ужесточению правил движения в Москве. В частности, есть идея запретить движение по "выделенкам" в выходные дни и снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах.﻿

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Темы штравы фальсификация показаний административное правонарушение
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