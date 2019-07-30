Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение

Возможно ли вообще после всех последних скандалов, нападок, угроз и уже просто беспредельного хамства ехать в Грузию? Директор Georgian Tours Сандро Хомерики считает, что все-таки можно и даже нужно.



Ехать или не ехать в Грузию русским?

Он в интервью "Правде.Ру" попытался развеять негативные утверждения о Грузии, в том числе, опасно ли говорить в Тбилиси по-русски, делают ли наценку на свои услуги для русских отельеры, рестораторы и таксисты.

Читайте начало интервью: Директор Georgian Tours: Россию и Грузию вновь сблизит туризм

— Сандро, глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что из-за запретов авиаперелетов Грузия потеряет около миллиона российских туристов и в результате до двух миллиардов лари к концу года. Это существенно повлияет на ваш бизнес?

— Именно на мой бизнес это не будет влиять вообще, потому что лично у меня есть два направления. Я работаю на два рынка, на две целевые аудитории. Это польский рынок и российский. И ко мне приезжают в основном люди, интересующиеся вином. Они приедут. Они не будут смотреть на то, что здесь что-то происходит, у меня для них все остается то же самое. Я могу их также принять и в Ереване, и в Баку, и на границе, во Владикавказе… Я не думаю, что они откажутся.

— Что значит интересующиеся вином — пьют вино?

— Туристы, которые обладают возможностями дегустировать вина разных марок, качеств. Не только в Грузии, но и в Армении, и в Азербайджане. То есть это, как правило, такой upper middle class, то есть выше среднего достатка люди, поэтому их не будет смущать отсутствие прямых сообщений.

А что касается поляков, то у них вообще никаких проблем. У них удешевленные специальные ночные авиарейсы. Туристов из Польши огромное количество.

— А сколько россиян в год принимает ваша фирма?

— Это бывает по-разному, но я думаю, что в этом году будет то же самое, что и в прошлом году. Что же касается слов Квривишвили насчет того, что в целом будет меньше, конечно, да, будет меньше. Но мы же как-то жили до этого туристического бума, проживем и дальше. У каждого человека, который занимается туризмом, все равно припасено что-то на черный день… Сложнее будет людям, которые взяли кредиты, конечно же.

— То есть вы оптимистично смотрите на эту ситуацию? Для вашего бизнеса не видите особых проблем?

— Пройдет полгода или еще какое-то время, страсти успокоятся, и все будет то же самое.

— Сейчас в интернете обсуждаются акции грузинских отельеров, рестораторов и таксистов, которые называются "плюс 20 процентов". То есть набавлять к цене 20 процентов, потому что Россия якобы оккупировала 20 процентов территории Грузии. Это действительно такая масштабная акция или отдельные личности?

— Это вообще чушь. Я расскажу, как появились такие легенды, такие мифы. В Тбилиси есть Лисье озеро. Там люди любят отдыхать, особенно мамы с детьми. И у ларька с мороженым на месте, где находятся обыкновенные цены на мороженое, внизу была надпись про это самое… Но это тоже была политическая надпись, она не касалась цен.

Такая русскоязычная группа есть в Тбилиси, которая распространяет такую версию, что вот детям российских семей якобы будут продавать дороже на 20 процентов. Это вообще вызвало бурю возмущения, потому что это явный фейк. Видно, сам человек был недалекий настолько, что вот не смог по-английски даже прочитать нормально.

— Но указывается, например, конкретный ресторан, который это пропагандирует.

— Один, правильно. Один случай был. Но на второй день руководитель осознал, что это неправильная позиция, что неправильно перекладывать на людей, если у тебя претензии к стране. Поэтому он на другой уже день извинился публично, да, и убрал эту надбавку в 20 процентов. Невозможно, чтобы какой-нибудь отельер или ресторатор добавлял 20 процентов сверху из-за того, что клиент является россиянином. Это абсолютно исключено.

— А таксисты? Люди, которые только что вернулись из Грузии, сами пишут об этом.

— Помните фильм "Таксист" Люка Бессона? Там так сразу таксист и говорит: турист, которого не обманули, не турист. Таксисты везде такие, во всем мире. Поэтому такси вообще всегда и везде лучше заказывать…

— А то, что по-русски сейчас лучше в Грузии не разговаривать, особенно в столице, тоже миф или на самом деле так?

— Это глупость абсолютно. В Тбилиси сейчас вообще живет огромная диаспора русских. То есть это не просто выходцы из Казахстана, Украины или Белоруссии. Это огромное количество людей из самой России. Их очень много. Они же не могут как-то начать по-английски сразу говорить между собой или там вполголоса. Они живут здесь уже очень давно. Естественно, гиды, которые ходят с группами, говорят по-русски, они часто сами являются гражданами России. Их очень много. И мы приветствуем это, потому что это вот правильно.

— Сандро, часто встречаю такие утверждения, что порядка 50 процентов грузин, примерно половина населения, настроены к России очень негативно, даже враждебно. Просто многие вынуждены приветствовать туристов, потому что это большой сектор экономики. Это утверждение верное?

— Это кухонные разговоры, я негативного отношения к русским не встречал. Взаимно проникнуты наши культуры. Основное впечатление у грузин от россиян приятное. То, что сейчас произошло и получилось, — недоразумение. Я не знаю, сколько времени оно продлится, но закончится рано или поздно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев