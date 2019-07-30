Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Прибалтика Другие Грузия Украина Белоруссия Молдавия Армения Узбекистан
Автор Редакция рубрики "Мир"

Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Возможно ли вообще после всех последних скандалов, нападок, угроз и уже просто беспредельного хамства ехать в Грузию? Директор Georgian Tours Сандро Хомерики считает, что все-таки можно и даже нужно.


Ехать или не ехать в Грузию русским?

Он в интервью "Правде.Ру" попытался развеять негативные утверждения о Грузии, в том числе, опасно ли говорить в Тбилиси по-русски, делают ли наценку на свои услуги для русских отельеры, рестораторы и таксисты.

Читайте начало интервью: Директор Georgian Tours: Россию и Грузию вновь сблизит туризм

— Сандро, глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что из-за запретов авиаперелетов Грузия потеряет около миллиона российских туристов и в результате до двух миллиардов лари к концу года. Это существенно повлияет на ваш бизнес?

— Именно на мой бизнес это не будет влиять вообще, потому что лично у меня есть два направления. Я работаю на два рынка, на две целевые аудитории. Это польский рынок и российский. И ко мне приезжают в основном люди, интересующиеся вином. Они приедут. Они не будут смотреть на то, что здесь что-то происходит, у меня для них все остается то же самое. Я могу их также принять и в Ереване, и в Баку, и на границе, во Владикавказе… Я не думаю, что они откажутся.

— Что значит интересующиеся вином — пьют вино?

— Туристы, которые обладают возможностями дегустировать вина разных марок, качеств. Не только в Грузии, но и в Армении, и в Азербайджане. То есть это, как правило, такой upper middle class, то есть выше среднего достатка люди, поэтому их не будет смущать отсутствие прямых сообщений.

А что касается поляков, то у них вообще никаких проблем. У них удешевленные специальные ночные авиарейсы. Туристов из Польши огромное количество.

— А сколько россиян в год принимает ваша фирма?

— Это бывает по-разному, но я думаю, что в этом году будет то же самое, что и в прошлом году. Что же касается слов Квривишвили насчет того, что в целом будет меньше, конечно, да, будет меньше. Но мы же как-то жили до этого туристического бума, проживем и дальше. У каждого человека, который занимается туризмом, все равно припасено что-то на черный день… Сложнее будет людям, которые взяли кредиты, конечно же.

— То есть вы оптимистично смотрите на эту ситуацию? Для вашего бизнеса не видите особых проблем?

— Пройдет полгода или еще какое-то время, страсти успокоятся, и все будет то же самое.

— Сейчас в интернете обсуждаются акции грузинских отельеров, рестораторов и таксистов, которые называются "плюс 20 процентов". То есть набавлять к цене 20 процентов, потому что Россия якобы оккупировала 20 процентов территории Грузии. Это действительно такая масштабная акция или отдельные личности?

— Это вообще чушь. Я расскажу, как появились такие легенды, такие мифы. В Тбилиси есть Лисье озеро. Там люди любят отдыхать, особенно мамы с детьми. И у ларька с мороженым на месте, где находятся обыкновенные цены на мороженое, внизу была надпись про это самое… Но это тоже была политическая надпись, она не касалась цен.

Такая русскоязычная группа есть в Тбилиси, которая распространяет такую версию, что вот детям российских семей якобы будут продавать дороже на 20 процентов. Это вообще вызвало бурю возмущения, потому что это явный фейк. Видно, сам человек был недалекий настолько, что вот не смог по-английски даже прочитать нормально.

— Но указывается, например, конкретный ресторан, который это пропагандирует.

— Один, правильно. Один случай был. Но на второй день руководитель осознал, что это неправильная позиция, что неправильно перекладывать на людей, если у тебя претензии к стране. Поэтому он на другой уже день извинился публично, да, и убрал эту надбавку в 20 процентов. Невозможно, чтобы какой-нибудь отельер или ресторатор добавлял 20 процентов сверху из-за того, что клиент является россиянином. Это абсолютно исключено.

— А таксисты? Люди, которые только что вернулись из Грузии, сами пишут об этом.

— Помните фильм "Таксист" Люка Бессона? Там так сразу таксист и говорит: турист, которого не обманули, не турист. Таксисты везде такие, во всем мире. Поэтому такси вообще всегда и везде лучше заказывать…

— А то, что по-русски сейчас лучше в Грузии не разговаривать, особенно в столице, тоже миф или на самом деле так?

— Это глупость абсолютно. В Тбилиси сейчас вообще живет огромная диаспора русских. То есть это не просто выходцы из Казахстана, Украины или Белоруссии. Это огромное количество людей из самой России. Их очень много. Они же не могут как-то начать по-английски сразу говорить между собой или там вполголоса. Они живут здесь уже очень давно. Естественно, гиды, которые ходят с группами, говорят по-русски, они часто сами являются гражданами России. Их очень много. И мы приветствуем это, потому что это вот правильно.

— Сандро, часто встречаю такие утверждения, что порядка 50 процентов грузин, примерно половина населения, настроены к России очень негативно, даже враждебно. Просто многие вынуждены приветствовать туристов, потому что это большой сектор экономики. Это утверждение верное?

— Это кухонные разговоры, я негативного отношения к русским не встречал. Взаимно проникнуты наши культуры. Основное впечатление у грузин от россиян приятное. То, что сейчас произошло и получилось, — недоразумение. Я не знаю, сколько времени оно продлится, но закончится рано или поздно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы грузия туризм русофобия точка зрения отдых в грузии россия и грузия сандро хомерики экспертное мнение отношение к русским
Обсудить
Актуальная аналитика
Полезно знать
Могила Астерикса найдена в Британии
Новости Грузии
Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение
Здоровье и профилактика
Рак яичка: симптомы, диагностика, лечение
Новости Все >
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, запуталась в показаниях
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров
Жириновский: демократия в России "полуторапартийная"
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
Американский астронавт опубликовал фото разрушения корабля "Прогресс"
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Агент Кремля Яшин сливает силовикам планы оппозиции с 2018 года
Порошенко вместе с семьей выехал из Украины без госохраны
Последние материалы
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, запуталась в показаниях
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров
Жириновский: демократия в России "полуторапартийная"
Могила Астерикса найдена в Британии
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
Рак яичка: симптомы, диагностика, лечение
Американский астронавт опубликовал фото разрушения корабля "Прогресс"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Домашние животные
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Выборы. Новости и аналитика
Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству
Бывший СССР
Россия освободила одного члена экипажа захваченного украинского корабля
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Политика. Новости и аналитика
Московская полиция готова остановить незаконную акцию на Арбате
Общество
Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке

Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.

Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Общество
Специалисты рассказали про самые неприятные речевые ошибки
Игорь Буккер Могила Астерикса найдена в Британии Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Forbes: реальных причин подвергать Россию санкциям у США нет
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Порошенко вместе с семьей выехал из Украины без госохраны
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию
Мамаев в тюрьме научился пить "чифир"
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Почему Россия сползает в нищету?
Евгений Федоров: электронные паспорта в России нужны Вашингтону
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Минздрав намерен премировать врачей за выявление рака
Почему Россия сползает в нищету?
Почему Россия сползает в нищету?
Почему Россия сползает в нищету?
Почему Россия сползает в нищету?
Еще двое оппозиционеров арестованы за митинг в Москве
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
История и современность
Люди, которые помнят каждый день своей жизни
Люди, которые помнят каждый день своей жизни
В горах Словакии археологи обнаружили следы древнего человека
В горах Словакии археологи обнаружили следы древнего человека
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
В июле 1944-го: как советские войска освободили Брест
В июле 1944-го: как советские войска освободили Брест
Удар по Мамаю: как русские за несколько лет до Куликова поля атаковали Орду
Удар по Мамаю: как русские за несколько лет до Куликова поля атаковали Орду
Власть запретит анонимные переводы денег
Власть запретит анонимные переводы денег
На Украине призвали к вторжению в Россию
На Украине призвали к вторжению в Россию
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Ем и худею: как немного скинуть вес во время беременности
Роспотребнадзор: в Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей
Американские эксперты подтвердили пользу поцелуев для похудения
Эксперты рассказали, чем безопаснее мыть посуду
Лечение кормящей мамы от простуды
В якутском кафе произошло массовое отравление шаурмой
Проект о запрете рекламы молочных смесей могут рассмотреть уже осенью
Врач рассказал, как защитить себя от заболеваний в плохую погоду
Врач-аллерголог: 65% аллергиков страдают от псевдоаллергии
Врач-аллерголог: 65% аллергиков страдают от псевдоаллергии
Сергей Лазарев "раскрыл" секрет молодости 48-летней Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев "раскрыл" секрет молодости 48-летней Леры Кудрявцевой
Женский гороскоп на август - 2019
Женский гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Миша Романова: «ВИА Гра» – не более, чем театр»
Миша Романова: «ВИА Гра» – не более, чем театр»
Любовный гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Любовный гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 3)
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 3)
Фэншуй: 10 принципов
Фэншуй: 10 принципов
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ