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Петр Дерябин

В 2900-летнем кирпиче обнаружена сокровищница ДНК древних растений

4:13
Наука

Извлечение ДНК древних растений стало возможным благодаря археологическому открытию в виде глиняного кирпича, который датируется почти 3000 летней историей. Этот артефакт обнаружен на территории современного северного Ирака и представляет собой своего рода капсулу времени, хранящую информацию о древней флоре, сообщает Scientific Reports.

В 2900-летнем кирпиче обнаружена сокровищница ДНК древних растений
Фото: Арнольд Миккельсен и Йенс Лауридсен

Ученые разработали технику извлечения ДНК, обычно применяемую к костям, и применили ее к этому глиняному кирпичу. Теперь они утверждают, что эта методика может быть применена к глиняным артефактам, обнаруженным в различных местах по всему миру.

Этот конкретный глиняный кирпич был создан около 2900 лет назад во времена, когда его использовали при строительстве дворца неоассирийского царя Ашурнасирпала II в древнем городе Калху, который сегодня известен как Нимруд. При этом точная дата кирпича была установлена благодаря надписи на аккадском языке клинописью, которая гласит: "Собственность дворца Ашурнасирпала, царя Ассирии".

На данный момент этот исторический артефакт находится в Национальном музее Дании, и именно во время проекта его оцифровки в 2020 году исследователи обнаружили возможность извлечения ДНК из его внутреннего ядра, которое, вероятно, оставалось там защищенным от загрязнения в течение многих тысячелетий.

Для создания этого типа кирпича древние мастера использовали смесь грязи, соломы и иногда навоза животных, затем высушивали ее на солнце. То обстоятельство, что глина не подвергалась высокой температуре огня в процессе создания, означает, что генетический материал, попавший в нее, имеет хорошие шансы на выживание и сохранение в течение многих столетий.

Команда исследователей успешно извлекла и проанализировала ДНК, принадлежащую периоду создания глиняного кирпича, который датируется примерно 2900 годами до нашей эры. Этот артефакт был обнаружен на территории современного северного Ирака и представляет собой уникальную капсулу времени, сохраняющую информацию о древней растительности.

Для извлечения ДНК использовался протокол, который обычно применяется при работе с костями. Этот метод позволил ученым успешно извлечь и последующе секвенировать ДНК, которая хранилась внутри глины, защищенной от загрязнения в течение тысячелетий. Эта удивительная находка была выполнена при активной поддержке доктора Софи Лунд Расмуссен из Оксфордского университета.

Сравнив последовательности ДНК с современными записями о флоре региона и описаниями древних ассирийских растений, команда смогла идентифицировать целых 34 различных таксономических группы растений, включая такие как капуста (Brassicaceae), вересковые (Ericaceae), лавры (Lauraceae) и травы (Triticeae). Таким образом, глиняный кирпич стал своеобразной временной капсулой, содержащей уникальную информацию о флоре региона, находящейся на территории современного северного Ирака в период между 879 и 869 годами до нашей эры.

Этот проект имеет потенциал пролить свет на виды растений, существовавшие в древние времена, и открывает новые перспективы для изучения других археологических находок, включая глиняные артефакты. Глиняные предметы широко распространены на раскопках по всему миру и часто могут быть точно датированы, что предоставляет множество возможностей для исследований.

Этот метод также может быть применен к изучению ДНК животных или насекомых в других артефактах, что способствует более глубокому пониманию древнего биоразнообразия и предоставляет контекст для изучения современных исчезновений видов. Это исследование имеет потенциал пролить свет на исчезнувшие цивилизации и стать ценным ресурсом для многих научных дисциплин.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы археология
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