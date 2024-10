Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана

Представители штаба Дональда Трампа требуют, чтобы Секретная служба США обеспечила дополнительные меры безопасности для кандидата в президенты, включая запрет на полёты над его резиденциями и места митингов, а также предоставление пуленепробиваемых стекол для мероприятий.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Кандидат от Республиканской партии, Дональд Трамп, требует военный самолет и автомобили для защиты от предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники и письма, попавшие в её распоряжение.

По информации издания, в последние недели представители предвыборного штаба Трампа обращались к руководству Секретной службы с жалобами на недостаточную безопасность. Они настаивают на необходимости военного самолёта для поездок Трампа или дополнительной охраны его личного самолета.

Кроме того, штаб Трампа требует запретить полёты над его резиденциями и местами митингов, а также предоставить пуленепробиваемые стёкла для мероприятий в семи ключевых штатах и выделить военные автомобили для передвижений кандидата. В штабе выражают опасения по поводу возможных покушений со стороны Ирана с использованием беспилотников или ракет.

The Washington Post называет этот запрос "удивительным и беспрецедентным", подчёркивая, что ни один кандидат в современной истории не использовал военные самолёты в преддверии выборов. В конце сентября Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Иран якобы создает угрозу его жизни. Штаб кандидата также сообщил, что Управление директора национальной разведки информировало Трампа о реальных и конкретных угрозах от Ирана, направленных на дестабилизацию ситуации в США. Представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что обвинения Трампа являются частью его предвыборной стратегии.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу ранее призвал законодателей увеличить финансирование после двух попыток покушения на Трампа. 15 сентября ФБР начало расследование по факту стрельбы у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич, где находился кандидат. Этот инцидент рассматривается как попытка покушения. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу сообщил, что рядом с клубом был найден автомат AK-47 и другие предметы. Подозреваемый, 58-летний Райан Уэсли Рут, был задержан.

Этот случай произошел примерно через два месяца после покушения на Трампа в Батлере (Пенсильвания), где он был ранен 13 июля на митинге. Стрелявший, 20-летний Томас Мэттью Крукс, был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. ФБР подтвердило, что это событие рассматривается как покушение на убийство.

