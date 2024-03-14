Грозит до 25 лет заключения: Хантер Байден предстанет перед судом 3 июня

Согласно информации, опубликованной каналом CNN, Хантер Байден, сын нынешнего президента Соединенных Штатов, предстанет перед судом уже третьего июня.
Обвинения, которые были утверждены большим жюри суда в Делавэре, связаны с нарушением законов о владении оружием.
По данным расследования, Хантер Байден приобрел револьвер Colt Cobra в 2018 году, при этом предоставив заведомо ложные сведения о потреблении наркотиков.
В случае признания вины, Байдену грозит серьезное наказание - до 25 лет заключения.
Согласно предъявленным обвинениям, за два из них могут быть назначены наказания в виде десяти лет тюрьмы и штрафа в размере до $250 тысяч, а за третий - пять лет лишения свободы и такой же штраф.
Королевская семья на грани развода.