Грозит до 25 лет заключения: Хантер Байден предстанет перед судом 3 июня

CNN: Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Согласно информации, опубликованной каналом CNN, Хантер Байден, сын нынешнего президента Соединенных Штатов, предстанет перед судом уже третьего июня.

Фото: flickr.com by jimmyweee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обвинения, которые были утверждены большим жюри суда в Делавэре, связаны с нарушением законов о владении оружием.

По данным расследования, Хантер Байден приобрел револьвер Colt Cobra в 2018 году, при этом предоставив заведомо ложные сведения о потреблении наркотиков.

В случае признания вины, Байдену грозит серьезное наказание - до 25 лет заключения.

Согласно предъявленным обвинениям, за два из них могут быть назначены наказания в виде десяти лет тюрьмы и штрафа в размере до $250 тысяч, а за третий - пять лет лишения свободы и такой же штраф.