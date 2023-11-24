Финляндия предоставит финансовую помощь в размере 3 млн евро для повышения продовольственной безопасности Украины. Средства будут направлены на поддержку украинского экспорта зерна в страны, продовольственная безопасность которых пострадала после начала СВО.
К пострадавшим государствам Финляндия отнесла африканские страны. В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) зерно с Украины будет закуплено и якобы доставлено в беднейшие страны Африки.
"2 миллиона евро будут направлены в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Зерно из Украины", реализуемой ВПП", – уточнили в финском МИД.
Часть средств направят на разминирование полей в Украине и возобновления сельхоз работ. Как считают эксперты, около трети угодий её сейчас заминированы, из-за чего сельхоз работы становятся опасными.
Напомним, ранее Финляндия поддержала зерна из Украины в размере 11,5 млн евро. 25 ноября на Украине пройдёт Международный саммит по продовольственной безопасности.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.