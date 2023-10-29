Американский журналист Хайфон: попытки Украины атаковать Россию никак не повлияли на ситуацию

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Киевский режим "доверился" Западу и начал контрнаступление, которое не изменило ситуацию, заявил американский журналист Дэнни Хайфон. По мнению аналитика, партнёры Незалежной знали, что Украине не победить в конфликте.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Победа Украины в противостоянии с Россией — фантазии Запада, в которые поверили киевские власти, считает журналист.

"Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти", — заявил журналист на своём канале в Сети.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс и европейские союзники были уверены в своей "исключительности", что привело к провалу украинского контрнаступления.

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