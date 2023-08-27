Премьер Саксонии призвал немедленно отремонтировать «Северный поток-1»

Your browser does not support the audio element. Мир

По словам премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, ремонт газопровода "Северный поток", который был поврежден в результате взрывов в Балтийском море, рассматривается как логичный шаг. Кречмер заявил в интервью Wirtschaftswoche, что после начала специальной военной операции на Украине Россия прекратила поставки газа по разумным ценам. Ремонт трубопровода мог бы обеспечить энергоснабжение страны на пять-десять лет. Кречмер подчеркнул, что износ трубопровода из-за коррозии может привести к его полному разрушению, если его не отремонтировать в ближайшее время. Он отметил, что взрыв "Северного потока" не имеет прямого отношения к специальной военной операции на Украине, и поэтому обеспечение его безопасности является нормальным действием.

Фото: openverse

Премьер-министр Кречмер ранее призвал к ремонту "Северного потока-1" на будущее, подчеркнув важность поставок дешевого газа в Германию после завершения специальной военной операции на Украине.

26 сентября 2022 года на обеих нитках "Северного потока-1" произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб и нарушили работу трубопровода. Другой газопровод, "Северный поток-2", также пострадал в результате взрывов, затронувших одну из его ниток. Расследования журнала Spiegel и телеканала ZDF предполагают, что трубопроводы были взорваны бойцом украинского спецназа. Они считают, что мотивом является подрыв источника доходов Москвы, который потенциально может быть использован для специальной военной операции на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.