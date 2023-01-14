Александр Вутич считает, что премьеру самопроизвольной республики Косово Альбину Курти не стоит выдавать Сербию за Россию, а себя — за нового Владимира Зеленского, сообщает сербское радио.
Курти высказался о том, что границы Косово и Сербии стали границами Североатлантического альянса и Российской Федерации. Вучича попросили прокомментировать данное заявление.
"Это ещё одно из отчаянных посланий, когда Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским. Границы определяются не Курти, а международным публичным правом", — приводит слова Вучича источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.