Президент Сербии Вучич: премьер Косово Курти строит из себя жертву и нового Зеленского

Александр Вутич считает, что премьеру самопроизвольной республики Косово Альбину Курти не стоит выдавать Сербию за Россию, а себя — за нового Владимира Зеленского, сообщает сербское радио.

Курти высказался о том, что границы Косово и Сербии стали границами Североатлантического альянса и Российской Федерации. Вучича попросили прокомментировать данное заявление.

"Это ещё одно из отчаянных посланий, когда Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским. Границы определяются не Курти, а международным публичным правом", — приводит слова Вучича источник.