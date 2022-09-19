Запад ответил на ультиматум Путина, запустив "гонку восстановлений"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль на страницах немецкого журнала "Шпигель" устроил заочную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным, чётко обозначив фактор, которому предстоит определить итог экономического противостояния между РФ и Западом. Об этом в своей статье поразмышлял обозреватель "Московского комсомольца" Михаил Ростовский.

Ранее Путин на саммите ШОС сделал заявление, что Европа и ФРГ сами загнали себя в энергетический кризис, выйти из которого могут, сняв антироссийские санкции и запустив "Северный поток — 2". В ответ на это Вайль заявил, что доверие между РФ и Германией утрачено навсегда, а ставка на российские энергоносители сделана никогда не будет. При этом он выразил уверенность, что "Запад быстрее восстановится от этого, нежели Россия".

По мнению Ростовского, теперь в повестке дня стоит главный вопрос — "кто успеет первым встать на ноги, а кто так и останется барахтаться". От решения данного вопроса и зависит итог экономического противостояния между РФ и западным миром.

По словам обозревателя, "гонка восстановлений" уже началась. Он выразил надежду, что победительницей станет Россия, однако призвал не списывать со счетов заявление Вайля.