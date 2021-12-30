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В Киеве обвинили Запад в попытке запугать украинцев "нападением России"

Мир

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в среду вновь высказался по поводу "угрозы нападения России". И запустил при этом весьма увесистый булыжник в огород "союзников Украины на Западе".

В Киеве обвинили Запад в попытке запугать украинцев "нападением России"

На брифинге после очередного заседания СНБО Данилов заявил, что "мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах". И добавил — видимо, чтобы все точно себе уяснили: "На сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим".

Более того, Данилов сообщил, что российские войска в 200 километрах от границ Украины — это новость только для части западных стран. И хоть и "есть небольшие увеличение войск на границе, но оно не является для нас критичным".

И вообще, по словам секретаря СНБО, Россия вообще не готова сейчас к наступлению на Украину. Так что Алексей Данилов призвал соотечественников спокойно отдыхать и праздновать Новый год.

Ещё одно любопытное заявление секретаря СНБО — по его словам, сообщения об угрозе нападения России являются чем-то наподобие психологической спецоперации против украинцев. "Это одна из информационных атак, нас пытаются запугивать", — заявил Данилов.

Правда, возникает вопрос, чья же это "информационная атака" и "психологическая спецоперация". Ведь заявления о якобы скором "нападении России на Украину" тиражируются западными политиками и прессой. И отчасти поддерживаются на Украине.

А вообще, парадоксальная ситуация: на Западе уже которую неделю раскручивают "тему российской угрозы Украине", а украинский высокопоставленный чиновник едва ли не открытым текстом говорит, что это ерунда. Или заявления Данилова следует понимать как-то по-другому?

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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