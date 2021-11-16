Минобороны Польши обвинило Белоруссию в выдаче мигрантам гранат

Белоруссия предоставила мигрантам шумовые гранаты, которыми беженцы забросали польских военных и сотрудников Пограничной стражи, сообщило Министерство национальной обороны Польши.

На границе Белоруссии и Польши собрались около трёх тысяч мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз, но польские пограничники их не пускают. Выходцы из Ближнего Востока и Африки разбили палаточный лагерь неподалёку от границы и почти ежедневно совершают попытки силового прорыва польской границы. Военнослужащие Польши распыляют слезоточивый газ и используют водомёты, чтобы отогнать мигрантов.

По данным Минобороны Польши, белорусские силовики оказывают поддержку беженцам. Варшава обвиняет Минск в создании миграционного кризиса. Белоруссия отвергает все обвинения.

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