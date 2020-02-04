Украинский депутат в парламенте переписывался с Жириновским. ВИДЕО

Журналисты заглянули в телефон народного депутата Украины Ильи Кивы и обнаружили там переписку с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. 3 февраля российский парламентарий написал ему "На связи. Набирали?". Кива спросил Жириновского о самочувствии и попросил перезвонить, когда у него будет возможность.

"В Раду пришел [цензура]-премьер со своим [цензура] правительством, страну, [цензура], просрали и с этими [цензура] шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету", - пояснил Кива.

Когда журналисты спросили, почему Кива общается с Жириновским, то он ответил: "А в чём проблема? Государственная Дума РФ, парламентарий... Мы же стараемся найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения".