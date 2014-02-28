На Украине подсчитали,сколько силовиков "ушли в Россию вместе с Крымом"

На Украине посчитали, сколько военных, сотрудников силовых структур и спецслужб осталось в Крыму после референдума о возвращении полуострова в Россию.

Украина: "Беркут" ушёл в историю

Эти данные выложила в соцсетях помощник депутата Верховной рады Гайдэ Ризаева с комментарием: "Печальная статистика":

На 1 марта 2014 года в Крыму находились более 31,5 тысячи силовиков, в том числе: почти 13,5 тысяч военнослужащих ВСУ,

10 тысяч 936 сотрудников милиции,

2 тысячи 563 военнослужащих внутренних войск,

2 тысячи 240 сотрудников СБУ,

1 тысяча 870 пограничников,

527 сотрудников управления госохраны. После референдума на Украину перебрались 29,6% военнослужащих ВСУ,

0,8% милиционеров,

45,9% военнослужащих внутренних войск,

10,8% сотрудников СБУ,

27,7% пограничников,

3,8% сотрудников госохраны,

При этом те силовики (многие из них теперь бывшие, т.к. вынуждены были снять погоны), кто переехал из Крыма на Украину отмечают, что Киев, да и соотечественники в других частях Незалежной не считают их полноправными гражданами.

К слову, напомним, что в 2014 году Украина сама "избавлялась" от сотрудников спецподразделений.

Вот, что писала тогда "Правда.Ру" о "Беркуте".

Сотрудникам украинского "Беркута" выдадут российские паспорта

Сотрудники спецподразделения "Беркут" смогут получить российские паспорта в особом порядке.

На официальной странице МИД РФ в Facebook появилось сообщение о том, что генеральному консульству Российской Федерации в Симферополе поручено срочно предпринять все необходимые меры для начала выдачи российских паспортов бойцам отряда "Беркут".

Напомним, что и. о. главы МВД Арсен Аваков специальным распоряжением распустил спецподразделение ВВ Украины "Беркут".

Идею ликвидировать украинский спецназ уже ранее озвучивали ряд депутатов украинского парламента, но приказ вышел лишь недавно.

"Беркут" был создан в 1992 году в связи с ростом преступности на постсоветской Украине. "Беркутовцы" противостояли активистам Майдана. Постоянные нападения манифестантов на бойцов спецподразделения переросли в настоящие бои 18 февраля, в результате которых погибли более 80 человек, еще 600 получили ранения разной степени тяжести.

Врио министра также начал проверку в отношении тех сотрудников милиции, которые якобы превысили свои должностные полномочия. В оперативный штаб вошли представители ГУ МВД и различных департаментов ведомства.

Отметим также, что новые власти Севастополя, созданные недавно по настоянию местных жителей, отказались подчиняться решению Верховной Рады и распустить спецподразделение "Беркут". Как заявил глава управления по обеспечению жизнедеятельности города российский бизнесмен Алексей Чалый, сотрудники останутся в составе городской милиции и, как и прежде, будут получать зарплату.

Ранее Чалый пригласил в Севастополь бойцов "Беркута" из других регионов, чтобы создавать отряды самообороны. Кроме того, на въезде в Севастополь сформированы блокпосты, которые "любых посланцев из Киева будут пропускать в Севастополь только по согласованию с исполкомом".