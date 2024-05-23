Возрождение домов отдыха: будущее туристической индустрии в России

В прошлом дома отдыха были неотъемлемой частью советского образа жизни, предлагая трудящимся доступный и оздоровительный отдых. Эти учреждения, расположенные в живописных уголках страны, помогали гражданам, уставшим от интенсивной работы, расслабиться, восстановить силы и насладиться природой, сообщает Общественная Служба Новостей.
Однако в постсоветский период дома отдыха столкнулись с проблемами: нехватка финансирования, устаревшая инфраструктура и растущая конкуренция со стороны частного сектора привели к закрытию или упадку многих из них.
Тем не менее, иногда можно встретить название "Дом отдыха" на картах и в рекламных буклетах. Означает ли это, что они сохранили свои функции с советских времен, или это уже что-то иное? Есть ли у них будущее в условиях современных туристических тенденций и стоит ли их возрождать? На эти вопросы корреспонденту Общественной службы новостей ответил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.
"Это маркетинговый ход"
"Важно понимать, что, как бы ни назывались отели, это всего лишь названия средств размещения. Дом отдыха, загородный отель, эко-отель — это все маркетинговые названия. В действительности, домов отдыха в прежнем смысле сегодня не существует", — пояснил он.
Эксперт отметил, что любое подобное средство размещения проходит государственную сертификацию и получает статус гостиницы с одной, двумя или тремя звездами, а называть его можно как угодно.
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