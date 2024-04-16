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Культура внешности и слепые свидания: что делает Южную Корею уникальной

Россиянин рассказал про удивительные особенности жизни в Южной Корее

1:11
Туризм

Путешественник из России, активно делящийся своими впечатлениями в блоге, описал прекрасные стороны жизни в Южной Корее для иностранцев. На его платформе "Дзен" он поделился историей ещё одного соотечественника, переехавшего в Сеул.

Россиянин рассказал про удивительные особенности жизни в Южной Корее
Фото: www.flickr.com by Korean Culture and Information Service (Jeon Han) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic Licence

По его мнению, в Южной Корее большое значение уделяется внешности. Он отметил, что для многих местных жителей внешность играет ключевую роль, и пластическая хирургия становится нормой, возможно, даже необходимостью. Кроме того, в корейском обществе распространено комментирование внешнего вида, включая вес и прическу.

Блогера также поразило то, насколько сложно установить стабильные отношения в стране, особенно для иностранцев. Поэтому там распространена практика "слепых свиданий", которые молодежь посещает под давлением старшего поколения.

Ещё одним шокирующим моментом для автора оказался расизм. Он поделился, что существует множество историй о том, как иностранцы сталкиваются с отказом таксистов, которые отказываются возить пассажиров, не являющихся корейцами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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