7 положений ног на тренажере для приседаний, от которых зависит, на какие мышцы будет задействовано упражнение

Работа на тренажере для приседаний hack — отличный способ максимально использовать ваши тренировки, ориентированные на четверные, и развить серьезную силу ног. Всего за несколько незначительных изменений в постановке ног вы можете по-разному расставлять ноги и уделять больше внимания определенным мышцам.
7 эффективных расстановок ног при приседании:
Лучше всего подходит для: Изолирования четырехглавой мышцы.
В этом случае стандартная стойка идеально подходит для начинающих или для более эффективного приседания.
Лучше всего подходит для: тренировки ягодичных мышц и подколенных сухожилий.
Если вы хотите сместить акцент больше на второстепенные мышцы, слегка поднимите ступни вверх (пока пальцы ног почти не коснутся верха платформы).
Лучше всего подходит для: тренировки четырехглавой мышцы x2.
Переместите ноги к нижнему краю платформы, и вся нагрузка будет приходиться непосредственно на квадрицепсы.
Лучше всего подходит для: Более глубоких приседаний, увеличения нагрузки на внутреннюю поверхность бедра.
Вытяните ноги наружу, пока они почти не коснутся краев платформы, и используйте эту расстановку ног для нескольких подходов приседаний.
Лучше всего подходит для: Разминки внешних мышц бедра.
Сведение ног ближе друг к другу — чуть уже, чем на ширине плеч, — творит чудеса, воздействуя на внешние мышцы бедра, отводящие мышцы бедра.
Лучше всего подходит для: защиты коленей от пуль.
Вращение ступней наружу (пальцами наружу) — отличный способ компенсировать ограничения подвижности бедер и колен.
Лучше всего подходит для: создания более прочной базы (но все равно не является хорошим выбором для большинства атлетов).
Внутренние вращения стоп (направляя пальцы внутрь) будут в большей степени направлены на обширную латеральную мышцу, наружную четырехглавую мышцу.
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