7 положений ног на тренажере для приседаний, от которых зависит, на какие мышцы будет задействовано упражнение

Как выполнять упражнения на тренажере для приседаний?

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Работа на тренажере для приседаний hack — отличный способ максимально использовать ваши тренировки, ориентированные на четверные, и развить серьезную силу ног. Всего за несколько незначительных изменений в постановке ног вы можете по-разному расставлять ноги и уделять больше внимания определенным мышцам.

Фото: flickr.com by brett jordan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

7 эффективных расстановок ног при приседании:

1. Ноги на ширине плеч, обычная стойка для ног.

Лучше всего подходит для: Изолирования четырехглавой мышцы.

В этом случае стандартная стойка идеально подходит для начинающих или для более эффективного приседания.

2. Высокие ноги.

Лучше всего подходит для: тренировки ягодичных мышц и подколенных сухожилий.

Если вы хотите сместить акцент больше на второстепенные мышцы, слегка поднимите ступни вверх (пока пальцы ног почти не коснутся верха платформы).

3. Низкие ноги.

Лучше всего подходит для: тренировки четырехглавой мышцы x2.

Переместите ноги к нижнему краю платформы, и вся нагрузка будет приходиться непосредственно на квадрицепсы.

4. Широко расставленные ноги.

Лучше всего подходит для: Более глубоких приседаний, увеличения нагрузки на внутреннюю поверхность бедра.

Вытяните ноги наружу, пока они почти не коснутся краев платформы, и используйте эту расстановку ног для нескольких подходов приседаний.

5. Узкие стопы.

Лучше всего подходит для: Разминки внешних мышц бедра.

Сведение ног ближе друг к другу — чуть уже, чем на ширине плеч, — творит чудеса, воздействуя на внешние мышцы бедра, отводящие мышцы бедра.

6. Ноги повернуты наружу.

Лучше всего подходит для: защиты коленей от пуль.

Вращение ступней наружу (пальцами наружу) — отличный способ компенсировать ограничения подвижности бедер и колен.

7. Ноги повернуты внутрь.

Лучше всего подходит для: создания более прочной базы (но все равно не является хорошим выбором для большинства атлетов).

Внутренние вращения стоп (направляя пальцы внутрь) будут в большей степени направлены на обширную латеральную мышцу, наружную четырехглавую мышцу.