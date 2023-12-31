Названа минимальная длительность тренировки для видимых результатов

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Ученые из университета Глазго провели 1,5-месячный эксперимент, определив эффективную длительность тренировок. Результаты показали, что тренировки всего по 15 минут три раза в неделю могут привести к заметным изменениям в фигуре и улучшению здоровья.

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Исследование выявило, что уже после двух недель такого графика тренировок участники заметили увеличение мышечной силы и улучшение чувствительности к инсулину на 16%. Это имеет важное значение для людей с диабетом II типа, связанным с инсулинорезистентностью. Даже для участников с избыточным весом 15-минутные тренировки оказались почти так же эффективными, как 45-минутные.

Организаторы исследования не призывают сокращать время тренировок, но подчеркивают, что даже 15 минут несколько раз в неделю могут приносить заметные результаты. Таким образом, даже в условиях ограниченного времени можно добиться заметного улучшения физической формы и здоровья.