Камила Валиева получила золото Олимпиады-2022 от своего фаната

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Российская фигуристка Камила Валиева, которая в настоящее время путешествует по Южной Корее, получила замечательный подарок от местного болельщика — копию золотой медали с Олимпийских игр 2022 года.

Фото: Instagram

Встреча была организована фанатской группой, посвященной спортсменке, где они также поделились фотографиями вручения медали. Преданный болельщик также подарил Камиле другие сувениры на память от своей страны.

На Играх 2022 года в Пекине Валиева сыграла решающую роль в завоевании российской командой золота в командных соревнованиях. Однако из-за положительного допинг-теста, который Камила сдала за полтора месяца до Игр, медали не были вручены. В связи с этим было начато расследование по делу Валиевой. Благодаря решению апелляционной комиссии CAS, Камиле разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях. К сожалению, во время произвольной программы у нее сдали нервы, и в итоге она заняла четвертое место. Звание олимпийской чемпионки завоевала Анна Щербакова, а Александра Трусова получила серебряную медаль.

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Пекин-2022 | Камила Валиева. Короткая программа, командный турнир