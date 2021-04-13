Из академии Плющенко ушёл ещё один фигурист

Российский фигурист Артём Ковалёв в ближайшее время уйдёт из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсмен принял решение покинуть школу после того, как её покинул тренер Александр Волков.

Новое место занятий 17-летнего фигуриста не сообщается. К последнему юниорскому чемпионату России он готовился на катке ЦСКА, сообщает "СЭ".

В этом сезоне Ковалёв выиграл два этапа Кубка России, а на чемпионате страны занял восьмое место.

Ранее академию "Ангелы Плющенко" покинула Алёна Косторная. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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