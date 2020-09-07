Редкач рассказал о конфликте с Ломаченко в украинской церкви

Украинский боксёр Иван Редкач рассказал о том, почему поругался с Василием Ломаченко. По его словам, чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, устроил разборки и вёл себя хуже преступников.

"Придя сегодня с семьёй в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, попутался?" оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь и сейчас, и ждать его на разборки — мол, ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь… Что же тебя так задело?" — написал Редкач в Instagram.

Редкач отметил, что боксёр и любой другой человек не может так вести себя, тем более в церкви.