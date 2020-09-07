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Редкач рассказал о конфликте с Ломаченко в украинской церкви

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Украинский боксёр Иван Редкач рассказал о том, почему поругался с Василием Ломаченко. По его словам, чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, устроил разборки и вёл себя хуже преступников.

Редкач рассказал о конфликте с Ломаченко в украинской церкви

"Придя сегодня с семьёй в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, попутался?" оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь и сейчас, и ждать его на разборки — мол, ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь… Что же тебя так задело?" — написал Редкач в Instagram.

 
 
 
 
 
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Я всегда писал и говорил что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает что в церкве разборки не уместны. Да и какие разборки вообще могут быть…. Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позицеанирует Василий, со словами "ты чё бля попутался”, отталкунл меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкве, в присутсвии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь ……Что же тебя так задело???? Ты по каким понятиям вообще живешь….? Точно не по Божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренерует что бы ты и в его присутсвие руками и языком в церкве мохал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем! Если ты не умеешь реагировать на критику в соц сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то что, В Украине любой кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Видимо Папа Лопеса залез глубоко к тебе в голову !!! Грош цена твоей вере Вася! Перед тем как зайти в храм я сыну рассказывал как себя вести нужно в храме и почему если он ведёт себя плохо то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все что мы учили по дороге…. ты знаешь трудно объяснить теперь ребёнку почему ему можно только шепотом в церкве говорить, тебе громко матом и руками махать!

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach11)6 Сен 2020 в 1:06 PDT

Редкач отметил, что боксёр и любой другой человек не может так вести себя, тем более в церкви.

"Ты по каким понятиям вообще живёшь?! Точно не по божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности, жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семей других, да ещё и в храме божьем!" — добавил Редкач.

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