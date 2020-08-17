Олимпийский чемпион Нортуг получил обвинение в хранении кокаина

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг получил обвинения от норвежской полиции в хранении кокаина. 13 августа спортсмен было остановлен дорожным патрулём и сдал положительный тест на наркотики, сообщает Vwrdens Gang.

Позже в доме Нортуга были обнаружены наркотические вещества. По сведениям норвежских СМИ, у него было изъято около 10 граммов кокаина. За это лыжнику могут быть назначены общественные работы.

Петтер завершил официальную карьеру в 2018 году. Сейчас он принимает участие в любительских гонках и занимается выпуском очков под собственным брендом.

Нортуг в 2010 году выиграл две золотые медали на Олимпиаде. Кроме это, он дважды становился обладателем Кубка мира и 13 раз выигрывал чемпионство.