Фергюсон начал подготовку к бою с Нурмагомедовым.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон начал подготовку к поединку против чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
- Тони начал подготовку к бою с Нурмагомедовым, - приводит ТАСС слова представителя команды Фергюсона.
Поединок состоится 18 апреля в Бруклине. Ранее соглашение подписал Нурмагомедов, а разработку боя подтвердил президент промоушена Дана Уайт.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.