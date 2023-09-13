Роспотребнадзор судится с Орским мясокомбинатом из-за тушенки

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Орскому мясокомбинату грозит судебный иск из-за того, что состав их тушеного мяса не соответствует требованиям ГОСТа.

Фото: openverse

Контролирующий орган возбудил судебный иск против "Орского мясокомбината". По данным Роспотребнадзора, состав тушенки "Орск" не соответствует стандартам ГОСТ.

Проверка, проведенная Роспотребнадзором, проходила в Свердловской области. В ходе этой оценки эксперты взяли пробы мясных консервов из свинины. Было обнаружено, что продукты не соответствовали заявленному названию и информации, представленной на их упаковочных этикетках, в частности, относительно содержания белка.

Кроме того, департамент установил, что состав используемого сырья для мясных консервов не соответствовал заявленному наименованию и информации, указанной на этикетках упаковки.

В ответ руководство обратилось с иском в суд, добиваясь постановления, обязывающего организацию обеспечить соответствие мясных консервов требованиям, изложенным в ГОСТЕ. Судебное разбирательство продолжается, слушание по гражданскому делу назначено на 19 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Оренбургской области.

Этот инцидент — не первый случай, когда возникают опасения по поводу качества продукции, производимой Орским мясокомбинатом. Недавно выяснилось, что в колбасных изделиях завода содержится запрещенное вещество — антибиотик под названием энрофлоксацин, который запрещен к употреблению в мясных продуктах. В результате компания подверглась административному наказанию за это нарушение и была обязана устранить все нарушения, а также устранить лежащие в их основе причины и условия, сообщает 56orb.ru.

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