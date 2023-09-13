Роспотребнадзор судится с Орским мясокомбинатом из-за тушенки

Орскому мясокомбинату грозит судебный иск из-за того, что состав их тушеного мяса не соответствует требованиям ГОСТа.
Контролирующий орган возбудил судебный иск против "Орского мясокомбината". По данным Роспотребнадзора, состав тушенки "Орск" не соответствует стандартам ГОСТ.
Проверка, проведенная Роспотребнадзором, проходила в Свердловской области. В ходе этой оценки эксперты взяли пробы мясных консервов из свинины. Было обнаружено, что продукты не соответствовали заявленному названию и информации, представленной на их упаковочных этикетках, в частности, относительно содержания белка.
Кроме того, департамент установил, что состав используемого сырья для мясных консервов не соответствовал заявленному наименованию и информации, указанной на этикетках упаковки.
В ответ руководство обратилось с иском в суд, добиваясь постановления, обязывающего организацию обеспечить соответствие мясных консервов требованиям, изложенным в ГОСТЕ. Судебное разбирательство продолжается, слушание по гражданскому делу назначено на 19 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Оренбургской области.
Этот инцидент — не первый случай, когда возникают опасения по поводу качества продукции, производимой Орским мясокомбинатом. Недавно выяснилось, что в колбасных изделиях завода содержится запрещенное вещество — антибиотик под названием энрофлоксацин, который запрещен к употреблению в мясных продуктах. В результате компания подверглась административному наказанию за это нарушение и была обязана устранить все нарушения, а также устранить лежащие в их основе причины и условия, сообщает 56orb.ru.
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