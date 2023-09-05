Минтруд заявил о росте уровня занятости в РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Уровень занятости в России увеличился на 2,5 миллиона человек за последние 1,5 года, как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Фото: openverse

"За последние 1,5 года уровень занятости, несмотря на демографический тренд, идущий восходящим путем, увеличился практически на 2,5 миллиона человек", — отметила Мухтиярова в ходе выступления на V Форуме социальных инноваций регионов.

Она также добавила, что этот положительный тренд наблюдается в различных возрастных группах, включая молодежь. По словам Мухтияровой, уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет активно снижается и в настоящее время составляет 6,4%.

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