Военкор Стешин: брянские парни погибли из-за "идиотической иллюзии"

В субботу, 15 октября, на военном полигоне по Белгородом в результате произошла трагедия: двое граждан одной из стран СНГ во время занятия по огневой подготовке расстреляли мобилизованных, готовящихся к отправке в зону СВО. Погибли 11 человек, все — из Брянской области. Ещё 15 получили ранения.

Террористы были ликвидированы на месте. По какой причине они открыли огонь, теперь мы вряд ли узнаем.

Версий случившегося уже много. Одну из них озвучил военкор Дмитрий Стешин, отметивший, что про двух таджиков, устроивших стрельбу по своим, увы, несостоявшимся боевым товарищам, говорят, что они оба "тихие были, всё время молились".

В своём Telegram-канале он написал:

"Иллюзии о том, что мы до сих пор живём в СССР-лайт, уже обошлись нам очень дорого — 11 парней, добровольцев из Брянской области, были убиты на полигоне террористами. А ещё была идиотическая иллюзия, что безработные мужчины из Средней Азии радостно пойдут воевать за нас и "русский мир" против фашисто-бандеровцев".

Сейчас следователями заведено дело "по факту массового убийства". Произошедшее уже называют терактом.

"История омерзительная сама по себе и с неприятным резонансом и вопросами по поводу пересмотра миграционной политики. "Плохо кончится, родной" © к/ф Киндза-дза", — подытожил Стешин.