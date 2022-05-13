Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку художника и фотографа Данилы Ткаченко "окрасить" парад девятого мая в жёлто-синие цвета.
Об этом рассказал сам Ткаченко в своих социальных сетях. По его словам, он хотел провести мирную акцию. Художник купил 140 жёлтых и синих дымовых шашек, которые установил в кондиционерах домов около Кремля, и хотел запустить их дистанционно девятого мая.
Ткаченко утверждает, что о его замыслах из близких никто не знал. 9 мая на художника завели уголовное дело, а в квартирах друзей и родственников прошёл обыск. После возбуждения уголовного дела Ткаченко выехал из страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.