ФСБ пресекла попытку Ткаченко "окрасить" парад 9 мая в жёлто-синие цвета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку художника и фотографа Данилы Ткаченко "окрасить" парад девятого мая в жёлто-синие цвета.

Об этом рассказал сам Ткаченко в своих социальных сетях. По его словам, он хотел провести мирную акцию. Художник купил 140 жёлтых и синих дымовых шашек, которые установил в кондиционерах домов около Кремля, и хотел запустить их дистанционно девятого мая.

Ткаченко утверждает, что о его замыслах из близких никто не знал. 9 мая на художника завели уголовное дело, а в квартирах друзей и родственников прошёл обыск. После возбуждения уголовного дела Ткаченко выехал из страны.