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Роскачество обнаружило в питьевых йогуртах дрожжи и излишки сахара

Общество

Эксперты Роскачества проверили качество йогуртов 20 марок. Оказалось, что четверть из них содержат дрожжи, сообщает ТАСС.

Роскачество обнаружило в питьевых йогуртах дрожжи и излишки сахара

Так, не соответствуют качеству йогурт "Белый город", "Ирбитский", "МясновЪ", "То, что надо!" и "365 дней".

Избыток дрожжей портит вкус и запах продукта и вызывает газообразование.

Однако в проверенных йогуртах не были обнаружены антибиотики, а содержание крахмала оказалось очень низким. В процессе производства йогуртов производители не используют искусственные красители и консерванты. Все исследуемые йогурты оказались богаты полезными молочнокислыми бактериями.

В йогуртах нет свежих фруктов

Вместо фруктов в йогурты добавляют пюре (варенье), джем, ягодный сок, ароматизатор или краситель. Кроме того, в йогуртах содержится сахар, но сахарозы в них оказалось намного меньше, чем в ранее исследованных ложковых.

Особенно много сахарозы содержится в йогуртах "Белый город", "Ростагроэкспорт", "Вкуснотеево" и "365 Дней", меньше у марок "ВкусВилл", "Эконива" и "Красная цена".

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Качество проверено. Питьевой йогурт
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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