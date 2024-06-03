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Филипп Киркоров опубликовал фото молодых отца и матери в честь 92-летия Бедроса Киркорова

Киркоров показал архивные кадры семьи в день рождения отца

0:57
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поздравил отца Бедроса Киркорова с днём рождения.

Киркоров показал архивные кадры семьи в день рождения отца
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Филипп Киркорова разместил в "Инстаграме"* серию чёрно-белых снимков из семейного архива. На фото запечатлена семья короля российской эстрады. Со снимков на нас смотрят молодые отец и мать певца.

"92! С днём рождения, папа! спасибо за жизнь", — написал Киркоров.

Подписчики артиста присоединились к поздравлениям певца.

"Талантливый и красивый отец! Вот они гены!";

"Какое счастье поздравлять отца с такой датой! Крепкого здоровья ему, и всем нашим родителям, долгой и здоровой жизни";

"Папа красавец. Здоровья и счастливых моментов", — писали фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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