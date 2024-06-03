Филипп Киркоров опубликовал фото молодых отца и матери в честь 92-летия Бедроса Киркорова

Филипп Киркоров поздравил отца Бедроса Киркорова с днём рождения.
Филипп Киркорова разместил в "Инстаграме"* серию чёрно-белых снимков из семейного архива. На фото запечатлена семья короля российской эстрады. Со снимков на нас смотрят молодые отец и мать певца.
"92! С днём рождения, папа! спасибо за жизнь", — написал Киркоров.
Подписчики артиста присоединились к поздравлениям певца.
"Талантливый и красивый отец! Вот они гены!";
"Какое счастье поздравлять отца с такой датой! Крепкого здоровья ему, и всем нашим родителям, долгой и здоровой жизни";
"Папа красавец. Здоровья и счастливых моментов", — писали фолловеры под постом артиста.
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