На выставке "Россия" в Москве артисты Клава Кока и Сергей Бобунец презентовали Свердловскую область. Их выступления на главной сцене ВДНХ стали завершающим аккордом программы регионального дня.
Хедлайнеры привлекли внимание тысяч зрителей своими выступлениями, занимая центральное место на главной сцене. Сначала выступил Бобунец, а выход Клавы Коки на сцену был запланирован на 20:00 по московскому времени, однако из-за проблем со звуком (концерт проходил на открытой площадке) начался с задержкой в 20 минут.
Во время выступления певица решила, что она находится слишком далеко от зрителей, из-за чего не передает им нужной энергетики. Она сделала несколько шагов вперед, несмотря на запрет службы безопасности.
"Надеюсь, меня не запретят", — передаёт шутку Клавы Коки URA.Ru.
Ранее сообщалось, что певица Клава Кока поделилась новым фото с возлюбленным: 5 месяцев.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.