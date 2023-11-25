Клава Кока рискнула на концерте в Москве: "Надеюсь, меня не запретят"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На выставке "Россия" в Москве артисты Клава Кока и Сергей Бобунец презентовали Свердловскую область. Их выступления на главной сцене ВДНХ стали завершающим аккордом программы регионального дня.

Фото: prt scr youtube.com/Клава Кока

Хедлайнеры привлекли внимание тысяч зрителей своими выступлениями, занимая центральное место на главной сцене. Сначала выступил Бобунец, а выход Клавы Коки на сцену был запланирован на 20:00 по московскому времени, однако из-за проблем со звуком (концерт проходил на открытой площадке) начался с задержкой в 20 минут.

Во время выступления певица решила, что она находится слишком далеко от зрителей, из-за чего не передает им нужной энергетики. Она сделала несколько шагов вперед, несмотря на запрет службы безопасности.

"Надеюсь, меня не запретят", — передаёт шутку Клавы Коки URA.Ru.

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока поделилась новым фото с возлюбленным: 5 месяцев.

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