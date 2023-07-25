К этой фотографии Алёна Свиридова приложила и снимок с последнего Кинотавра. Там у неё прическа и макияж. Сама Алёна призналась, что устаёт долго находиться в образе:
"Но быть такой долго я не могу, устаю. Потому что наиболее естественно я чувствую себя в совершенно другом образе. Как на второй фотографии", — призналась звезда.
Поклонники сразу обратились к звезде и написали, что они в восторге от её внешнего вида. "Сногсшибательная фигура", "Завидую вам, вы в отличной форме", "Мне бы так выглядеть в 60 лет", — написали они.
У певицы — двое детей: старшему сыну уже 39 лет, он живет в Канаде. Младший наследник учится в ГИТИСе.
Недавно другая артистка в возрасте поделилась откровенным фото. Наталья Штурм показала, как можно выглядеть к шестидесяти годам без пластических операций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Особый интерес представляет обилие озер.