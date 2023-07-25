Алёна Свиридова опубликовала фото в коротких шортах и топе

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

К этой фотографии Алёна Свиридова приложила и снимок с последнего Кинотавра. Там у неё прическа и макияж. Сама Алёна призналась, что устаёт долго находиться в образе:

Фото: соцсети Алены Свиридовой

"Но быть такой долго я не могу, устаю. Потому что наиболее естественно я чувствую себя в совершенно другом образе. Как на второй фотографии", — призналась звезда.

Поклонники сразу обратились к звезде и написали, что они в восторге от её внешнего вида. "Сногсшибательная фигура", "Завидую вам, вы в отличной форме", "Мне бы так выглядеть в 60 лет", — написали они.

У певицы — двое детей: старшему сыну уже 39 лет, он живет в Канаде. Младший наследник учится в ГИТИСе.

Недавно другая артистка в возрасте поделилась откровенным фото. Наталья Штурм показала, как можно выглядеть к шестидесяти годам без пластических операций.

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