Ксения Собчак рассказала о семейных разногласиях во время отдыха В Дубае

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и ведущая Ксения Собчак рассказала о разногласиях в семье.

Напомним, недавно Ксения Собчак вместе со своим сыном и мужем Константином Богомоловым, а также дочерью режиссёра от первого брака с актрисой Дарьей Мороз, отправились на отдых в Дубай.

Собчак делилась фото и видео из поездки в своих соцсетях. На фото, на котором были запечатлены Платон и Анна, подписчики заметили одну особенность. В частности, сын журналистки был одет в футболку с шортами, а дочь режиссёра в толстовку и брюки. В комментариях подписчики решили поинтересоваться, почему дети одеты по-разному, когда они находятся в жаркой стране.

"Это очень тонкое замечание. Это главное семейное разногласие", — ответила Собчак.

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