Звезда "Универа" рассказал о заработках Андрея Губина

Звезда сериала "Универ" актёр Стас Ярушин дружит с Андреем Губиным. Артист ответил на интересующий всех вопрос, на чём зарабатывает музыкант, который давно отказался от сценической карьеры.

Сладкоголосому певцу из 90-х уже 47 лет. Андрей Губин давно не выходит на сцену. Объясняет артист свой непубличный образ жизни проблемами со здоровьем. Певец жалуется на проблемы со спиной и признаётся, что чувствует себя как гниющий заживо человек.

Губин пытается вылечиться, обращаясь за помощью к западным медикам. Музыкант много путешествует и периодически надолго задерживается за границей. Всё лето он провёл в Египте, а теперь вернулся в Россию.

Многим стало интересно, на какие доходы живёт исполнитель хита "Зима-холода".

О заработках тяжелобольного музыканта рассказал актёр Стас Ярушин.

Звезда "Универа" объяснил, что сейчас благодаря сетевым технологиям даже забытые артисты имеют неплохой заработок. Они выгодно монетизируют хиты, размещая их на различных площадках в Сети.

"Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируется, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо", — рассказала в эфире YouTube-шоу Ярушин.

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