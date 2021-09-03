Садальский высказался о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский посвятил свой очередной пост в Instagram единовременной пенсионной выплате в размере 10 тысяч рублей. Актёр отметил, что Путин в этой ситуации тоже имеет свою особую выгоду.

Станислав Садальский разместил в своём микроблоге видео "поющей купюры". На денежном знаке номиналом 10 тысяч рублей запечатлён Владимир Путин, который поёт песню "Твори добро".

"Большое спасибо Президенту, получил перед выборами единовременную премию в 10 000 рублей, хотелось бы ежемесячно, все равно спасибо. Кстати… Путин, как пенсионер, тоже получил 10000 рублей от президента. Умный ход", — написал артист.

Подписчики отметили смелость Станислава Юрьевича, который неизменно касается острых вопросов в своих сетевых публикациях.

"Стас смелый", — написали фолловеры. "Я пенсионер, народного уже никогда не дадут, чего бояться", — пошутил Садальский.

Публика начала высказывать своё мнение по поводу "подарка" президента.

"Хорошо бы, выборы были каждый месяц"; "Не давали плохо, дали тоже плохо"; — комментировали пост артиста подписчики.

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