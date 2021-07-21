Юрий Антонов уже давно страдает из-за проблем с суставами. Последнее время боли начали усиливаться, поэтому певец вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Антонова прооперировали в элитной австрийской клинике.
Артист опубликовал на своей странице в Instagram видео из клиники в Вене, в котором сообщил, что с ним всё в порядке.
Музыкант сказал, что остался доволен работой медперсонала и классом медицинского учреждения.
"Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", — сообщил он.
Поклонники поспешили поддержать любимого исполнителя. Многие желали ему скорейшего выздоровления и выписки.
"Главное, держитесь! Вы нам очень нужны"; "Любим вашу музыку всей семьей и очень переживаем"; "Слава богу, что операция прошла без нареканий. Вы светлый человек, все обязательно будет хорошо", — написали они.
Юрий Антонов планируют возобновить концертную деятельность. Но пока сложно сказать, когда он сможет полностью восстановиться и вернуться на сцену.
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