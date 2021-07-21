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76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрий Антонов уже давно страдает из-за проблем с суставами. Последнее время боли начали усиливаться, поэтому певец вынужден был обратиться за медицинской помощью.

76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава

Антонова прооперировали в элитной австрийской клинике.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram видео из клиники в Вене, в котором сообщил, что с ним всё в порядке.

Музыкант сказал, что остался доволен работой медперсонала и классом медицинского учреждения.

"Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", — сообщил он.

Поклонники поспешили поддержать любимого исполнителя. Многие желали ему скорейшего выздоровления и выписки.

"Главное, держитесь! Вы нам очень нужны"; "Любим вашу музыку всей семьей и очень переживаем"; "Слава богу, что операция прошла без нареканий. Вы светлый человек, все обязательно будет хорошо", — написали они.

Юрий Антонов планируют возобновить концертную деятельность. Но пока сложно сказать, когда он сможет полностью восстановиться и вернуться на сцену.

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Юрий Антонов. Интервью с композитором и музыкантом
Автор: Снежана Шахова
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