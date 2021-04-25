Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" посмеялся над признанием 67-летней актрисы.
Елена Проклова стала гостьей программы "Секрет на миллион".
В передаче она рассказала историю, которая произошла с ней в пятнадцатилетнем возрасте. Артистка поведала, что известный артист, имя которого она не хочет называть, домогался её. В итоге с этой звездой у неё завязался длительный роман.
Стаса Садальского позабавила данная исповедь. Он припомнил старый анекдот, который ему показался уместным в контексте данной истории.
"На Красной площади сидит бабка и орёт: "Насилуют помогите насилуют". Подходит полиция:
— Бабка, что орёшь? Кто тебя насилует?
А бабка отвечает — "Так 40 лет назад изнасиловали".
— А сейчас, что орешь?
— Так приятно вспомнить!
Вот главный смысл сценариев передачи "Секрет на миллион" и обожаемой мной Лерочки Кудрявцевой. А вы так не считаете?" — написал актёр Instagram.
Подписчики не одобрили откровенность Прокловой.
"Я бы не стала это рассказывать на всю вселенную. Ну может это надо было психотерапевту такую проблему рассказать", — отметили фолловеры.
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