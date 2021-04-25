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Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" посмеялся над признанием 67-летней актрисы.

Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой

Елена Проклова стала гостьей программы "Секрет на миллион".

В передаче она рассказала историю, которая произошла с ней в пятнадцатилетнем возрасте. Артистка поведала, что известный артист, имя которого она не хочет называть, домогался её. В итоге с этой звездой у неё завязался длительный роман.

Стаса Садальского позабавила данная исповедь. Он припомнил старый анекдот, который ему показался уместным в контексте данной истории.

"На Красной площади сидит бабка и орёт: "Насилуют помогите насилуют". Подходит полиция:

— Бабка, что орёшь? Кто тебя насилует?

А бабка отвечает — "Так 40 лет назад изнасиловали".

— А сейчас, что орешь?

— Так приятно вспомнить!

Вот главный смысл сценариев передачи "Секрет на миллион" и обожаемой мной Лерочки Кудрявцевой. А вы так не считаете?" — написал актёр Instagram.

Подписчики не одобрили откровенность Прокловой.

"Я бы не стала это рассказывать на всю вселенную. Ну может это надо было психотерапевту такую проблему рассказать", — отметили фолловеры.

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"Секрет на миллион": страшная тайна Елены Прокловой
Автор: Елена Былкина
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