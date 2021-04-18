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Мужу Ксении Бородиной дали в глаз

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг звезды "Дома-2" Курбан Омаров, разместил в Instagram снимок с подбитым глазом и рассказал историю, похожую на блокбастер с его участием.

Мужу Ксении Бородиной дали в глаз

Муж Ксении Бородиной. судя по его рассказу, повёл себя как настоящий Рембо, вступив в противостояние с превосходящим по численности противником.

Курбан Омаров обратился напрямую к обидчикам, попутно восхитив подписчиков рассказом о своём бесстрашии.

"Парни, вас вчера было так много, а у меня только один синячок под глазом. Вам надо походить на курсы "как напасть толпой и не получить …". В следующий раз хотя бы впятером налетайте, вы же видите, втроем у вас не получается. Если хотите реванш, приезжайте, вам еще мой сын наваляет", — написал Курбан под снимком с "боевыми увечьями".

Подписчики предположили, что Омаров получил в глаз от любимой супруги.

"С вертушки, отработка приема",

"Успокойтесь, это Бородиной рук дело!",

"Да ну, это не синяк, Ксюшин поцелуй!" — шутили фолловеры.

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Курбан Омаров — бизнес, брак с Бородиной, измены, дети, бывшие жены
Автор: Елена Былкина
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